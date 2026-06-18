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IPA Antonela Roccuzzo e Lionel Messi

Lionel Messi, ad oggi il migliori calciatore all’attivo (con buona pace di Cristiano Ronaldo), è ambito dai club più premiati e, nel corso della sua lunga carriera, di maglie ne ha cambiate parecchie, spostandosi di volta in volta in una città diversa. E città che vai… casa di lusso che acquisti. Messi e la moglie Antonela Roccuzzo posseggono un vero impero immobiliare, composto da splendide ville da Barcellona a Miami, da Ibiza a Rosario. Sbirciamoci dentro, per scoprire cosa le rende speciali.

La prima casa di Barcellona

Fu nel Barcellona che l’argentino esordì ancora bambino, e lì che si trasformò nel campione che oggi. Non stupisce allora che la prima casa in cui Leo Messi e la moglie Antonela Roccuzzo, assieme dal 2007, si trasferirono per costruire la loro famiglia si trova proprio nella metropoli catalana. In realtà, appena fuori dal caos di Barcellona, nell’esclusivo quartiere residenziale di Castelldefels. Per rilassarsi ancor di più, la coppia ha acquistato nel tempo il terreno circostante all’abitazione e oggi possiede un giardino di 10.000 metri quadrati.

La grande abitazione, divisa su più piani, si caratterizza per un’architettura moderna e brutalista, ma l’aspetto algido è contrastato dai numerosi spazi dedicati al divertimento. Le piscine sono ben due: una interna e climatizzata e una all’aria aperta. I piccoli Thiago, Mateo e Ciro, i figli di Leo e Antonela, possono giocare in un vero parco giochi casalingo e poi fare i compiti in biblioteca.

A mamma e papà e ai loro amici sono dedicati la spa, la palstra, il campo da calcio (e come poteva mancare!) e quello da padel. Il vero punto forte, però, è il grande giardino con salotto all’aria aperta e zona relax con vista panoramica sul mar Mediterraneo.

La casa di Rosario è il legame con l’Argentina

La dimora più cara a Leo Messi è senza dubbio quella a Rosario, in Argentina, la città in cui il campione è nato e dove ancora oggi vivono i suoi amici più cari. I materiali della grande dimora sono un omaggio alla sua terra e provengono tutti dalla campagna locale, come la pietra rustica dei muri e le travi in legna. Tipicamente argentina è anche l’area barbecue, per i tipici asado della domenica pomeriggio.

Questa è la casa in cui Messi e Antonela ritrovano gli amici di sempre, un luogo dedicato alle feste, equipaggiata di tutto il necessario: garage con 15 posti auto, sala giochi, pista sportiva, cinema privato e una sala per i party. Il tutto racchiuso in uno stile che richiama fortemente quello dell’abitazione di barcellona, lineare e minimal, con l’estetica che si fonde alla funzionalità. E probabilmente sarà qui che Leo festeggerà il possibile trionfo di Mondiali 2026.

Le vacanze a Ibiza e la nuova vita a Miami

La casa delle vacanze è quella acquistata, per ben 11 milioni di euro, a Ibiza nel 2022. Ancora una volta con quell’architettura moderna e brutalista che tanto piace al calciatore e alla moglie influencer. La casa vacanze è immersa nel verde di un giardino di 16.000 metri quadrati e conta un piano terra e un seminterrato. Non manca neppure la piscina e un campo da calcio in cui Messi si allena con i suoi bimbi.

L’ultima proprietà aggiuntasi all’impero immobiliare di Leo Messi e Antonela Roccuzzo è la casa di Miami, città in cui il calciatore ha iniziato a giocare dal 2023. Modernissima e dai colori chiari la casa conta 10 stanze da letto e 9 bagni, una grande piscina, una spa e due moli per le barche private di famiglia. Qui la parola chiave è privacy e sicurezza: la casa sorge su una collina che si raggiunge con una strada chiusa e dove è presente vigilanza 24 ore su 24.