Thylane Blondeau, l’ex bambina più bella del mondo, ha sposato il nipote di Jane Birkin

Thylane Blondeau, diventata celebre da bambina, ha sposato Ben Attal. Nozze intime a Parigi per la modella francese e il nipote di Jane Birkin e Serge Gainsbourg

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Thylane Blondeau, ex bambina più bella del mondo, oggi modella affermata

Per milioni di persone resterà sempre la bambina più bella del mondo, il volto che ha conquistato le passerelle quando aveva appena quattro anni, diventando un fenomeno internazionale della moda.

Oggi, a 25 anni, Thylane Blondeau apre un nuovo capitolo della sua vita: ha sposato l’attore e dj Ben Attal, nipote di due icone della cultura francese quali Jane Birkin e Serge Gainsbourg.

La cerimonia civile si è svolta nel XVI arrondissement di Parigi, alla presenza di familiari e amici più stretti, a pochi mesi dall’annuncio del fidanzamento. La modella ha condiviso alcuni momenti della giornata sui social, mostrando scorci della città, il ricevimento e alcuni dettagli del matrimonio, organizzato nel segno della semplicità.

Il matrimonio di Thylane Blondeau e Ben Attal

Per il giorno del sì Thylane Blondeau ha scelto uno stile essenziale, lontano dagli eccessi. L’abito, firmato dall’atelier francese Eva Bouskila Bridal, era caratterizzato da una linea pulita con scollo quadrato e una raffinata mantellina removibile che trasformava il look senza rinunciare alla sobrietà.

Anche il beauty look ha seguito la stessa filosofia: trucco naturale, capelli raccolti in uno chignon morbido e, al posto del tradizionale velo, alcune piccole margherite intrecciate nell’acconciatura. Tra le mani, un bouquet di calle bianche, fiore tradizionalmente associato ai nuovi inizi, alla purezza e all’eleganza.

Una scelta coerente con il tono dell’intera cerimonia, volutamente intima e lontana dal clamore mediatico che ha accompagnato gran parte della vita della ragazza. Per lei, diventata famosa quando era molto giovane, il matrimonio rappresenta un nuovo inizio vissuto con la stessa discrezione con cui, negli ultimi anni, ha imparato a proteggere la propria sfera privata.

Ben Attal, classe 1997, è il figlio maggiore dell’attore e regista Yvan Attal e Charlotte Gainsbourg. I suoi nonni materni sono dunque Jane Birkin e Serge Gainsbourg, la coppia simbolo degli anni ’60 e ’70.

Insieme hanno rivoluzionato la musica e la cultura pop con la loro sensualità libera e anticonformista. Celebre la canzone, Je t’aime… moi non plus, che ha fatto la storia della musica internazionale. Inizialmente censurata per i gemiti espliciti di Jane è poi diventata ben presto un successo planetario.

Senza dimenticare che l’attrice e cantante ha ispirato una delle borse più famose e desiderate al mondo. Nacque nel 1984 dopo un incontro in volo tra l’attrice e il presidente di Hermès, che creò una capiente borsa in pelle perfetta per le sue esigenze di madre

Chi è Thylane Blondeau, l’ex bambina più bella al mondo

Thylane Blondeau, nata nel 2001 in Francia, è figlia dell’ex calciatore Patrick Blondeau e della conduttrice e stilista Véronika Loubry. La sua carriera è iniziata prestissimo: a quattro anni ha sfilato per Jean Paul Gaultier e, a dieci, è diventata la più giovane modella ad apparire sulle pagine di Vogue Paris.

I media l’hanno ribattezzata la bambina più bella del mondo, un’etichetta destinata ad accompagnarla negli anni e che le ha inevitabilmente aperto le porte della moda internazionale. Oggi Blondeau conta oltre sei milioni di follower sui social e continua a lavorare come modella e imprenditrice nel settore fashion.

La relazione con Ben Attal è iniziata nel 2020. La proposta di matrimonio è arrivata nei mesi scorsi durante una vacanza in Grecia, con una romantica cena organizzata nella villa di famiglia affacciata sul mare. Ora, dopo sei anni insieme, sono ufficialmente marito e moglie.