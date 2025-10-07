Paris Fashion Week: l’ex bambina più bella del mondo sommersa dalle critiche

Una laurea in Lettere Moderne con indirizzo Storia del Cinema. Appassionata di libri, film e del mare, ha fatto in modo che il lavoro coincidesse con le sue passioni. Scrive da vent’anni di televisione, celebrities, costume e trend. Sempre con un occhio critico e l'altro divertito.

Thylane Blondeau, ex bambina più bella del mondo, oggi modella affermata

In un momento storico in cui interventi estetici da una parte e filtri e magheggi social dall’altra la fanno da padroni, è quasi inevitabile che una bellezza straordinaria al naturale, non venga creduta e tacciata di essersi piegata alla medicina. È il caso della modella francese Thylane Blondeau, classe 2001, figlia d’arte (suo papà è il calciatore francese Patrick Blondeau, la mamma la presentatrice televisiva Veronika Loubry) ed ex “bambina più bella al mondo“, così eletta dopo aver sfilato a soli 4 anni nel 2005 per Jean-Paul Gaultier alla Settimana della moda di Parigi e dopo essere stata immortalata nell’iconico servizio apparso su Vogue Enfant nel 2006.

Getty Images

Thylane, che oggi ha 24 anni e continua a fare la modella, è arrivata alla Paris Fashion Week di settembre 2025, ospite della sfilata Miu Miu. Bellissima e angelica come sempre, i lunghi capelli sciolti e un semplice completo marrone (nessuno scollo provocante né dettaglio nude) a sottolineare la sua bellezza tanto perfetta da sembrare finta. Tanto da scatenare l’invidia dei tanti leoni da tastiera che hanno sommerso la sua pagina social di critiche, accusandola di essersi rifatta il viso, labbra e zigomi in primis.

IPA

La modella, stufa di queste insinuazioni, ha deciso di rispondere in prima persona agli hater: condividendo uno screenshot di un commento che diceva ” ma cosa ha fatto alle sue labbra?”, ha ribadito di essere “stanca” di leggerle e ha insistito sul fatto di non essersi mai rifatta nulla.

“So che in questa generazione le persone tendono a fare le cose molto presto, ma io non ho mai ritoccato nulla. Potete guardare le mie foto di quando ero più giovane: non è cambiato nulla. La gente ama fare paragoni e inventare, ma solo perché mi trucco o uso una matita per le labbra non significa che mi sia rifatta le labbra o il viso. A un certo punto dobbiamo smetterla con queste cose!”.