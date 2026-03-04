Vittoria Ceretti, il completo in pelle ad effetto used alla Paris Fashion Week 2026

Make-up artist e amante della scrittura, ha lavorato come Beauty e Fashion Editor per vari magazine con l'obiettivo di unire le sue passioni in una sola professione.

Vittoria Ceretti, 10 look che hanno fatto storia (e tendenza)

Vittoria Ceretti ipnotizza in passerella e lo stesso fa fuori: dopo aver sfilato a Milano, dove lo scorso 27 febbraio 2026 è stata tra le protagoniste indiscusse della collezione dedicata al prossimo autunno/inverno di Gucci, la supermodella italiana è subito volata a Parigi per viversi appieno un’altra Settimana della Moda. In attesa di ammirarla ancora una volta in pedana — si prevede da Givenchy, Tom Ford e Chanel — eccola paparazzata per le strade della capitale francese con un look off-duty decisamente notevole.

Vittoria Ceretti a Parigi con un look total leather ad effetto vissuto

Se la presenza di Vittoria Ceretti sulle passerelle d’haute couture più prestigiose al mondo è oramai quasi scontata, non lo è altrettanto la sua capacità di catalizzare l’attenzione anche oltre queste. Pizzicata spesso e volentieri nel suo tempo libero, le si può tranquillamente affibbiare anche il titolo di regina dello streetstyle: in linea di massima il suo guardaroba privato parla una lingua precisa, fatta di pochi pezzi, proporzioni studiate e persino una buona dose di comfort. Mentre in pedana la si vede spesso calzare con estrema nonchalance mise iperfemminili, nella vita di ogni giorno la top model predilige tagli maschili, volumi oversize e silhouette pulite, con un elemento dominante in particolare: il capospalla, spesso persino stonato se messo in relazione al resto, a tenere insieme l’immagine.

Recentemente approdata nella Città delle Luci per prendere parte, in front row ed al centro della scena, alla Paris Fashion Week 2026, la fidanzata di Leonardo DiCaprio è stata vista dirigersi verso l’affollato Costes party con un look che fondeva perfettamente i due mondi summenzionati.

La troviamo fotografata poco sotto mentre indossa un clamoroso completo in pelle, non a caso enorme tendenza di stagione, composto da bomber e gonna sopra al ginocchio. La particolarità? Il tessuto ad effetto used a caratterizzarlo.

Sfumato nei toni del marrone, dal beige al testa di moro, il coordinato total leather firmato Miu Miu sembrava infatti aver vissuto almeno qualche vita prima di essere indossato dalla top model lombarda per le strade di Parigi. A completare l’ensemble in equilibrio tra alta moda e stile urbano vediamo infine un paio di mules nere ed una borsetta dello stesso colore, portata con disinvoltura sottobraccio.

Vittoria Ceretti è ovunque: il ruolo alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026

Vittoria Ceretti sembra riuscire nell’impresa impossibile di essere praticamente ovunque, seppur non ancora nello stesso istante. Oltre a spiccare tra le supermodelle attualmente più richieste, passando con apparente facilità da Fashion Week a Fashion Week, insieme a Mariah Carey, Laura Pausini, Ghali e Andrea Bocelli, anche lei ha presenziato alla cerimonia di apertura dei Giochi Olimpici invernali di Milano Cortina 2026 per il tributo a Giorgio Armani. Il suo ruolo, oltretutto, è stato cruciale.

È proprio lei, del resto, la co-protagonista dell’ultima campagna della maison italiana, girata per la prima volta in assoluto nella famosa dimora milanese dello stilista. Non ha stupito poi così tanto, in realtà, vederla portare la bandiera di bianco vestita, così come vent’anni fa, a Torino, aveva fatto Carla Bruni.

