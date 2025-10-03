Make-up artist e amante della scrittura, ha lavorato come Beauty e Fashion Editor per vari magazine con l'obiettivo di unire le sue passioni in una sola professione.

IPA Vittoria Ceretti

È nel periodo delle fashion week che si trae la maggior parte dell’ispirazione in materia di fashion, ammettiamolo: almeno la dose che basterà a delineare i look quotidiani da questo momento sino al prossimo anno. Se è esattamente a questo scopo che le sfilate sono montate, aprendo una grande finestra su quelle che saranno le tendenze moda della stagione a venire, un grosso contributo in questo senso è dato dalle celebrities. E non solo in front row, a tenere alta la bandiera delle maison haute couture che sostengono, ma anche con le loro tenute off duty.

L’ultima ad aver fatto parlare di sé alla Paris Fashion Week? Vittoria Ceretti, con un abbinamento tanto singolare quanto glamour.

Vittoria Ceretti, il look off duty alla Paris Fashion Week 2025: cappotto e tuta sono la combo più cool dell’autunno

Paris Fashion Week, ottobre 2025: oltre a seguire il passo sostenuto delle modelle in pedana, i nostri occhi non possono che vagare strenuamente alla ricerca degli abbinamenti più inaspettati offertici dalle star. E, puntualmente, questo desiderio viene esaudito con grande efficacia.

D’altronde, così come normalmente accade solo in passerella, anche il panorama streetwear in questi momenti dell’anno pare trasformarsi in un prolungamento degli stessi prestigiosissimi fashion show, ed è forse proprio lì che si colgono le tendenze più accattivanti.

Un esempio perfetto di ciò ci è stato gentilmente offerto da Vittoria Ceretti che, dopo aver fatto furore a Milano durante le passate settimane e aver incantato in blu elettrico da Tom Ford, ha saputo stupire con un look tanto iconico quanto inaspettato per le strade parigine.

La vediamo in foto sfilare con una certa disinvoltura mentre indossa un lungo soprabito in pelle nera accostato a maglietta in cotone con maxi inserto in pizzo, pantaloncino di tuta in acetato firmato Adidas, color bluette, un paio di mules spuntate bianco gesso e degli occhiali da sole dalla montatura allungata.

IPA

In tutto questo a catturare l’occhio è sicuramente l’importante gioco di contrasti dato da capi di natura e stile opposti, che in modo assolutamente inaspettato non lottano tra loro ma si prendono per mano: mentre la giacca comunica grinta mista ad eleganza, il pizzo del top trasuda un certo romanticismo addolcendo persino un capo sportivo come lo shorts tecnico.

Ed ecco che, a gran sorpresa, il capo da palestra per eccellenza diviene protagonista di un look di matrice elegante, adatto addirittura ad affrontare — e con un certo, diciamocelo — la settimana della moda parigina. La medesima miscela di rigore e spensieratezza si ritrova poi anche negli accessori preziosi che la supermodella lombarda indossa: al collo una fila di perle, poi degli orecchini a cascata argento ed infine alcuni anelli dello stesso colore.

Vittoria Ceretti e Leonardo di Caprio, matrimonio in vista? L’indiscrezione

Contro ogni più fantasioso pronostico, la storia d’amore tra Vittoria Ceretti, modella di origini bresciane, ed il celebre Leonardo DiCaprio sembra procedere a gonfie vele: i due sono inseparabili dall’estate 2023, e lui per lei sembrerebbe aver addirittura rotto la temibile “maledizione delle fidanzate under 25”. Lo scorso 7 di giugno, infatti, la top model dagli occhi verdi ha spento ventisette candeline, mentre a novembre saranno per l’attore ben cinquantuno.

Dopo aver mantenuto per anni una certa riservatezza ed un certo pudore, la coppia è stata paparazzata in giro per il mondo molto più spesso del solito, di recente, e quasi sempre mano nella mano. Casualità? Gli inguaribili romantici non credono affatto: i viaggi condivisi sono stati tanti, le presentazioni con le rispettive famiglie e cerchie di amici sono avvenute, cosa manca? Il grande passo, ovviamente.

Le voci in merito a delle imminenti nozze avevano iniziato a circolare qualche tempo fa, in seguito ad una visita al Vittoriale di Gardone Riviera che i fidanzati hanno condiviso con le loro madri, Irmelin Indenbirken e Francesca Lazzari. Per il momento, però, ancora nessuna conferma ufficiale. Non ci resta che continuare ad attendere con il fiato sospeso.