Vittoria Ceretti, la regina delle passerelle

Fascino etereo, innata eleganza e sguardo magnetico hanno reso Vittoria Ceretti una delle modelle più apprezzate del panorama internazionale. L'indossatrice italiana, nota alla cronaca rosa anche per la sua liaison con l'attore Leonardo DiCaprio, è una vera icona di stile tanto sulle passerelle, quanto lontano dai riflettori. E i grandi brand non possono più fare a meno di lei. Chanel, ad esempio, ha puntato proprio su Vittoria per valorizzare uno dei suoi outfit più iconici durante la Paris Fashion Week Spring/Summer 2024.