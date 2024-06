Vittoria Ceretti festeggia il suo compleanno con un lungo abito rosso

Come la modella del momento ha deciso di festeggiare il suo compleanno: l'outfit in riva al mare tutto da copiare

Make-up artist e amante della scrittura, ha lavorato come Beauty e Fashion Editor per vari magazine con l'obiettivo di unire le sue passioni in una sola professione.

Fonte: IPA Vittoria Ceretti

Nelle vesti della perfetta b-day girl da manuale – uno di quelli di lusso, a cui soli pochi eletti hanno accesso – Vittoria Ceretti ha deciso di festeggiare non il suo compleanno, bensì l’intera settimana a precederlo. La location? Ovviamente al mare. I sette giorni sono trascorsi tranquilli ed in totale relax, tra qualche scatto a letto tra candide lenzuola, qualche tuffo in mezzo a pesci tropicali e passeggiate con lo sfondo del tramonto. Poi, il fatidico giorno, ha celebrato sé stessa e la giornata con un abito rosso da urlo che incarna filo e per segno (letteralmente) l’outfit ideale da sfoggiare nelle sere d’estate che ci attendono.

Vittoria Ceretti e l’outfit da “b-day girl” in riva al mare

Vittoria Ceretti, classe ’98, ha appena compiuto i suoi primi 26 anni di vita lo scorso 7 giugno ed il suo look da festeggiata pare non essere la sola cosa che le sue coetanee le invidiano. Impossibile non sapere che la modella del momento faccia coppia fissa con nientemeno che Leonardo DiCaprio dallo scorso agosto: voci di corridoio bisbigliano che il colpo di fulmine tra i due sia avvenuto circa un anno fa, galeotta la rispettiva presenza al Festival del Cinema di Cannes. Soltanto a maggio, come i più curiosi sanno bene, la giovane aveva lasciato il marito – il dj e visual artist Matteo Milleri – sposato in gran segreto a Ibiza soltanto tre anni prima.

Dalla famosa paparazzata del gelato a Santa Barbara, in California, il resto è storia. L’attore e la top model si sono invero mostrati molto discreti, ma chi gravita attorno a loro asserisce che la neo-coppia abbia trascorso l’estate presso le Isole Baleari, sullo yacht del divo di Hollywood. Parola di Gigi Hadid. E chi siamo noi per non crederci?

Tra i ficcanaso del web c’è chi ipotizza che il carosello postato dalla Ceretti su Instagram, in ricordo della felice settimana di compleanno passata, sia proprio opera di un fotografo d’eccezione: DiCaprio. Augurandole di poter essere la prescelta a spezzare la maledizione che orbita attorno alle precedenti rotture dell’attore di Killers of the Flower Moon – quella secondo la quale le sue fiamme non superino i 25 anni d’età, come attesta il grafico pubblicato tempo addietro su Reddit – non ci resta che analizzare nei dettagli il suo b-day look.

Fonte: IPA

Vittoria Ceretti ha scelto di culminare i festeggiamenti in occasione del proprio compleanno con un abito in misura midi, rosso fuoco. Lungo sino ai polpacci, il vestito presentava un profondo scollo a V a carezzare il seno ed un drappeggio sul davanti a percorrerlo per lungo. I drappeggi sono infatti il dettaglio caratterizzante della mise, a valorizzare con sensualità le forme della ragazza.

Proprio come tendenze comandano sull’abito estivo risaltano delle applicazioni floreali 3D: trattasi di due grosse rose, posizionate centralmente in prossimità della scollatura. Un requisito fondamentale per i capi più in voga del momento, secondo le più influenti passerelle. Durante gli scorsi mesi, infatti, i fiori hanno conquistato sul vestiario la terza dimensione, sottoforma di boccioli o addirittura bouquet dotati di profondità propria. E tali dettagli promettono di sbocciare qua e là anche sul guardaroba estivo, sino a divenire must-have. Promossi?