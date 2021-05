Naomi Campbell mamma: fidanzato segreto e maternità surrogata

editato in: da

Naomi Campbell, 50 anni e mille amori. I più grandi erano italiani

Arrivano nuove indiscrezioni dopo l’annuncio a sorpresa sui social, mercoledì 18 maggio 2021, dell’arrivo di una bimba, la prima, per Naomi Campbell, meravigliosa modella prossima ai 51 anni (li compirà il 22 maggio).

Naomi, ufficialmente single, era apparsa fino a tre settimane fa in splendida forma ma senza alcun accenno di pancia, e tanto è bastato per scatenare il gossip. Adesso, amici intimi dell’ex top, hanno chiarito alcune cose, rilasciando dichiarazioni ai vari tabloid internazionale, tra i quali il Daily Mail.

Naomi avrebbe infatti un fidanzato segreto, tenuto in questi mesi lontano dai riflettori, che la aiuterà a crescere la bambina. E soprattutto, si sarebbe rivolta alla maternità surrogata per esaudire il suo sogno.

Gli amici hanno infatti detto al Daily Mail: “Naomi vive in America con il suo ragazzo ed è davvero felice”

Nel frattempo la Venere Nera ha ringraziato i fan per il loro sostegno e affetto dimostrato dopo l’annuncio: “Sono onorata e onorata”.

Congratulazioni sono arrivate dagli amici, tra cui l’editore di Vogue britannico Edward Enninful e lo stilista Marc Jacobs, che hanno scritto sui social: “Quanto è fortunata la bambina e quanto sei fortunata tu! Che madre meravigliosa sarai”.

Anche sua mamma Valerie Morris-Campbell, che aveva solo 19 anni quando ha dato alla luce naomi, ha scritto: “Congratulazioni a mia figlia Naomi per la nascita di sua figlia, sono oltremodo entusiasta perché ho aspettato a lungo per essere nonna”.

La modella, che fino ad oggi non aveva avuto figli, aveva però una dozzina di figliocci, cui è molto legata. Uno è il figlio di Kweku Mandela, nipote di Nelson Mandela. Nel marzo dello scorso anno, ha condiviso le foto di se stessa che lo allattava e lo portava a fare una passeggiata a New York. Inoltre, è stata devastata dalla morte per droga del suo figlioccio Harry Brant, figlio dell’amica modella Stephanie Seymour, a gennaio. Un amico ha detto: “So che era molto addolorata per lui all’inizio di quest’anno”.

Altri giovani cui è molto legate e che chiama figli (riferendosi a loro come alla sua “famiglia prescelta”) sono l’attrice Ryan Destiny e la modella Adut Akech, che la chiama “Mama”. Insomma, se anche non biologicamente, Naomi vanta già una famiglia super allargata. Benedetta da questo nuovo e lietissimo arrivo.