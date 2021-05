Naomi Campbell è diventata mamma: l’annuncio su Instagram

editato in: da

Mamme e papà vip del 2021

Naomi Campbell ha deciso di condividere con i suoi fan una notizia davvero splendida: pubblicando una dolcissima foto su Instagram, ha annunciato di essere diventata mamma per la prima volta all’età di 50 anni. Una vera e propria sorpresa che ha lasciato tutti a bocca aperta.

“Una splendida, piccola benedizione ha scelto me per essere sua madre. Sono onorata di avere questa anima dolce nella mia vita, non ci sono parole per descrivere il legame che condividerò con te per tutta la vita, mio angelo. Non c’è amore più grande” – ha scritto Naomi Campbell sui social, a didascalia di una foto dalla tenerezza disarmante, che la vede ritratta con i piedini di una bimba tra le sue mani. La supermodella britannica ha accolto così la sua prima figlia, una neonata di cui non ha ancora svelato il nome.

Naomi non aveva lasciato trapelare il minimo indizio, sino a quando non ha deciso di dare l’annuncio su Instagram. Sono tantissimi coloro che si sono congratulati con lei per la nuova arrivata, facendole gli auguri per questa incredibile avventura che ha appena avuto inizio. Nonostante l’età non giocasse a suo favore – tra pochi giorni la Venere Nera spegnerà 51 candeline – e di recente non fosse mai stata avvistata in dolce compagnia, non ha mai nascosto il desiderio di avere un figlio.

In molte occasioni, la Campbell aveva rivelato di voler diventare mamma: “Mi piacerebbe avere figli. Non sottovaluto nulla nella vita, amo i bambini e li amerò sempre” – si leggeva nel 2018 sulle pagine di Vogue Arabia. L’anno prima, la modella aveva invece lasciato intendere al magazine Evening Standard che avrebbe potuto usufruire della scienza per esaudire il suo sogno più grande.

Naomi Campbell non ha rilasciato altre informazioni in merito alla sua maternità: di certo, nessuno l’aveva vista con il pancione negli ultimi mesi. Attesa al teatro dell’Ariston solo lo scorso marzo, per condurre una puntata del Festival di Sanremo 2021, purtroppo la Venere Nera aveva dovuto disdire l’impegno a causa delle difficoltà nel viaggiare ai tempi del Covid, dovendo eventualmente sottoporsi a quarantena e quindi rinunciare ad altri eventi. E ora torna su Instagram per presentare la sua bimba, regalandoci un’emozione incredibile.