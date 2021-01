Sanremo 2021, Naomi Campbell conduttrice con Amadeus nella prima serata

editato in: da

Sanremo 2021, le co-conduttrici di Amadeus

Continuano alacremente i lavori per organizzare la 71esima edizione del Festival di Sanremo, che mai come quest’anno sarà davvero speciale. Giorno dopo giorno, scopriamo sempre qualche novità sul cast della kermesse canora: Amadeus ha da poco annunciato Naomi Campbell come sua co-conduttrice per la prima serata.

La notizia non può che sorprenderci. Ancora una volta, Amadeus ha deciso di puntare su tantissimi nomi femminili, scegliendo tra alcune delle donne più amate del mondo dello spettacolo per affiancarlo in questa nuova ed emozionante avventura. Già nelle scorse settimane il conduttore aveva ufficialmente comunicato la presenza, sul palco dell’Ariston, di Elodie e di Matilda De Angelis: entrambe calcheranno le scene solamente per una serata, al contrario di altri personaggi – come Achille Lauro e Zlatan Ibrahimovic – che saranno con lui per tutta la durata del Festival di Sanremo 2021.

Ora è tempo di un’altra bellissima sorpresa. Amadeus, in un’intervista a La Stampa, ha rivelato di aver scelto nientemeno che la supermodella inglese per la prima serata della kermesse: “La donna che aprirà il Festival di Sanremo numero 71 sarà Naomi Campbell“. Quindi, il conduttore ha spiegato i motivi che hanno portato a questa decisione: “Questa estate ho visto un servizio in tv su lei e su quello che rappresenta al di là della moda. Lei sarà certamente la co-conduttrice della prima serata perché amo il racconto delle loro esperienze”.

Sbottonandosi un po’, Amadeus ha rivelato infine qualche dettaglio in più: “In totale vedrete dieci donne al mio fianco: alcune per una sera, altre per tutta la settimana, e si rappresenteranno come preferiranno. Naomi potrà raccontare ciò che il pubblico non sa e le appartiene. La sua amicizia con Nelson Mandela, le sue battaglie per i diritti civili contro il razzismo. Vedrete, sarà magnifica”.

Sanremo 2021 andrà in scena dal 2 al 6 marzo, come confermato ormai parecchio tempo fa. E, lo abbiamo già anticipato, sarà un Festival molto diverso dagli altri anni. Se la musica sarà ancora una volta la grande protagonista, ci saranno molte novità a rendere questa edizione così speciale. Come ad esempio l’assenza del pubblico e l’adozione di stringenti misure di sicurezza: “Sanremo è sempre stato un assembramento, ma quest’anno non sarà possibile. La gente a casa vedrà uno spettacolo che sembrerà il più simile a quello degli altri anni, ma dietro le quinte sarà organizzato con metodi chirurgici” – ha puntualizzato Amadeus.