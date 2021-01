Sanremo 2021, Giorgia e Ornella Vanoni super ospiti di Amadeus

editato in: da

Sanremo 2021: le donne sul palco dell’Ariston

Amadeus ha le idee ben chiare: per questo nuovo Festival di Sanremo, accoglierà sul palco alcuni dei più grandi nomi della musica italiana. Dopo aver annunciato i concorrenti in gara, si va pian piano delineando il cast formato dalle sue co-conduttrici e dai super ospiti che presenzieranno al teatro Ariston.

Nelle ultime settimane, il Festival di Sanremo 2021 è sotto le luci dei riflettori: si è molto parlato non solo delle criticità di questa edizione così particolare, come ad esempio la necessità di rinunciare al pubblico e di far ricorso a figuranti, ma anche dei moltissimi volti noti che arricchiranno la kermesse canora. Abbiamo già visto chi saranno i big in gara e le nuove proposte che affronteranno la dura sfida sul palco dell’Ariston, mentre solo nelle scorse ore è arrivata la conferma in merito alle donne che accompagneranno Amadeus in questa lunga avventura.

Rimane ancora qualche dubbio sugli ospiti che avremo la possibilità di rivedere in questa occasione. A quanto pare, Sanremo accoglierà alcune delle voci più importanti della scena musicale italiana – e non solo! Dopo aver annunciato la presenza di Achille Lauro e del campione Zlatan Ibrahimovich, che saranno sul palco per tutte e cinque le sere (il Festival andrà in scena dal 2 al 6 marzo 2021), e l’arrivo di Elodie per una puntata speciale, ora è il turno di altre due grandi donne, artiste dal talento eccezionale.

Amadeus ha infatti rivelato di aver scelto come ospiti Giorgia e Ornella Vanoni. La prima, che non ama particolarmente comparire in pubblico, è di recente stata protagonista di un’esibizione favolosa durante l’appuntamento d’esordio dello show La musica che gira intorno, lo speciale condotto da Fiorella Mannoia. La Vanoni è invece una habitué del Festival: dopo la sua partecipazione nel 2018, assieme a Bungaro e Pacifico, l’artista è tornata nei due anni successivi per accompagnare rispettivamente Virginia Raffaele e Alberto Urso.

Ornella è ora alle prese con il suo nuovo album intitolato Unica, ed è probabile che proprio all’Ariston ci darà un assaggio della sua ultima fatica. E, come splendido omaggio per la sua carriera, la cantante potrebbe essere ospite della serata finale di Sanremo, un appuntamento già molto atteso dal pubblico.