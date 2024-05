Rosanna Fratello a La Volta Buona: “Devo incontrare la Vanoni, Fazio me l’ha promesso”

Rosanna Fratello è tornata in TV per un’intervista nel salotto pomeridiano di Caterina Balivo. L’ospitata a La Volta Buona è stata un’occasione per ripercorrere la sua lunga carriera iniziata quando, giovanissima, cantava nelle balere di Piemonte e Veneto ed esplosa, poi, con il primo Festival di Sanremo nel 1969. Un grande successo che la Fratello ha candidamente ammesso di non aver mai compreso fino in fondo. Ma l’intervista dalla Balivo è stata anche l’occasione per tornare sulla querelle con Ornella Vanoni che ancora non sembra del tutto archiviata.

Il botta e risposta tra Rosanna Fratello e Ornella Vanoni

I ben informati ricorderanno certamente questo botta e risposta che tra social e TV ha visto protagoniste le due iconiche artiste. Tutto era iniziato da un’intervista a Ornella Vanoni che, nello studio di Che Tempo Che Fa, aveva parlato della presunta rivalità con Rosanna Fratello: “Non mi seguiva più – aveva spiegato in quell’occasione a Fabio Fazio, riferendosi a un noto discografico -. Mi disse: ‘Guarda tanto io ho Rosanna Fratello, vedrai…’. Ma vedrai cosa? Io gli ho risposto subito: ‘Vedrai un corno, ce l’ha scritto in fronte che non ce la fa‘”. Parole a cui aveva aggiunto un ulteriore commento a proposito della canzone Sono una donna, non sono una santa, a suo dire l’unico reale successo di cui potrebbe vantarsi.

Neanche a dirlo Rosanna Fratello aveva immediatamente risposto alla Vanoni, prima con un post sui social e poi in diretta al GF VIP, di cui era stata concorrente. “Cara Ornella, ho sentito il tuo intervento di stasera su di me a Che Tempo Che Fa. Quante ne hai dette!!! Ti ricordo che non ho cantato solo Sono una donna, non sono una santa – aveva scritto -. Il mio pubblico sa che ho avuto la fortuna di avere una lunga carriera, ricca di soddisfazioni, tra canzoni e cinema. Tu hai avuto una grande opportunità con Strehler, io come protagonista femminile in Sacco e Vanzetti, diretto dal grande Giuliano Montaldo, un film che ha girato il mondo. Io avevo solo 20 anni quando eravamo nella stessa casa discografica, tu quasi il doppio. Avresti potuto darmi qualche buon consiglio e, perché no, diventare una mia amica e invece sei sempre stata come la regina cattiva, quella di Biancaneve!!!”.

Rosanna Fratello a La Volta Buona, l’incontro (mancato) con la Vanoni

Ornella Vanoni si era immediatamente scusata nella successiva puntata di Che Tempo Che Fa, programma di cui ormai è ospite fissa, e in effetti Rosanna Fratello a La Volta Buona ha lasciato intendere che le tensioni si siano appianate. Eppure qualcosa di irrisolto ancora c’è.

“La stimo moltissimo – ha detto a Caterina Balivo -, aspetto questa colazione perché voglio i suoi consigli”. Frase che ha ripetuto più volte nel corso dell’intervista. “Io sono in pace da sempre con Ornella, dobbiamo fare una colazione insieme. Ci stiamo lavorando perché mi possa dare ancora oggi dei consigli. Non si finisce mai di imparare. Io la adoro per quello che fa e quello che dice”, ha aggiunto.

Poi un’inaspettata rivelazione che ha coinvolto lo stesso Fabio Fazio: “Ornella, sai che ti voglio bene, ti adoro. Ti devo incontrare perché dobbiamo sentire i tuoi consigli. Fazio me l’ha promesso che andrò da lui e incontrerò Ornella, se non la incontro a colazione la incontro da Fazio”. Se sia vera pace o meno non ci è dato saperlo, né se questo fantomatico incontro avverrà. Di certo alla Fratello dobbiamo riconoscere il merito di essere pungente e ironica con impeccabile savoir-faire.