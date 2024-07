Fonte: IPA Rosanna Fratello

Un ritmo incalzante, una voce cristallina e un testo che sembra scritto oggi: Se T’amo T’amo ha portato Rosanna Fratello su TikTok, dove il brano uscito nel 1982 è diventato una vera e propria hit. La canzone sta vivendo una vita propria da diversi mesi, almeno da quando Stefano Miele del Grande Fratello ha permesso che tornasse alla ribalta. “Tu non sei quella di Sono una donna, non sono una santa: sei quella di Se T’amo T’amo”, aveva detto all’artista di Cinisello Balsamo, dando così avvio a un nuovo corso per il singolo scritto da Cristiano Malgioglio, che lei ha avuto modo di ringraziare più volte.

Il significato di Se T’amo T’amo

Il brano racconta di un amore travolgente e per il quale la donna della canzone sembra essere disposta a tutto. La protagonista del racconto non sembra intenzionata a perdere l’amore dell’uomo che le ha fatto perdere la testa e lo incita con imperativi che oggi sarebbero stati definiti discutibili. Ricordiamo comunque che il brano è stato scritto 40 anni fa ed è quindi aderente con quei tempi.

Il testo è di Cristiano Malgioglio, artista e paroliere che in quegli anni ha scritto moltissimo per alcune delle voci più belle della nostra musica. Per Mina, ad esempio, ma anche per Iva Zanicchi, Giuni Russo, Rita Pavone, Dori Ghezzi, Loretta Goggi, Milva, Ornella Vanoni, Patty Pravo, Orietta Berti, Marcella Bella. E per Rosanna Fratello: Se T’amo T’amo porta la sua firma ma anche quella di Mario e Gabriele Balducci.

Oggi, il brano è arrivato fino ai giovanissimi ed è diventato un vero e proprio tormentone. Non è infatti un caso che sia uno dei brani più utilizzati su TikTok e che continui a seguire il primo successo ottenuto al Grande Fratello. Ed è proprio nella Casa che sono iniziati i primi balletti, condotti da Stefano Miele con Rosanna Fratello e con Fiordaliso, che nel frattempo aveva recuperato il suo rapporto ormai perduto con la collega artista.

