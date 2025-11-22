Anticipazioni Verissimo 22 novembre, Boris Becker super ospite di Silvia Toffanin

Ansa Boris Becker

Silvia Toffanin torna sabato 22 novembre alle 16.30 con una puntata di Verissimo che mette al centro la parola “rinascita”. Quella di chi ha attraversato la tempesta, ha visto crollare le certezze, ma ha trovato il coraggio di ripartire, spesso proprio davanti alle telecamere. Tanti gli ospiti che si alterneranno nel salotto di Canale 5, dalla leggenda del tennis mondiale Boris Becker all’ex vincitrice del Grande Fratello, Martina Nasoni, reduce da un trapianto di cuore.

Non mancherà sicuramente un emozionante omaggio a Ornella Vanoni, la grande artista scomparsa il 21 novembre a Milano all’età di 91 anni.

Verissimo, le anticipazioni del 22 novembre

Per la prima volta a Verissimo Silvia Toffanin accoglie in studio una leggenda del tennis mondiale: Boris Becker. L’ex campione ripercorrerà la sua luminosa carriera parlando non solo dei trionfi che lo hanno reso un’icona dello sport, ma anche del lato più buio della sua storia: l’esperienza in carcere. Per lui la risalita è stata difficile e con molti ostacoli, oggi però accanto a lui c’è la moglie Lilian l’attesa del loro primo figlio segna una pagina tutta nuova ancora da scrivere. L’ex atleta si confiderà con la padrona di casa sulle difficoltà affrontate nello sport e nella vita, ma soprattutto di cosa si prova ad avere una seconda possibilità e aspettare un bebè.

Spazio poi a due volti amatissimi della tv che si presentano, questa volta, in una veste diversa, quella di scrittori. Alfonso Signorini porta in studio il suo primo romanzo, Amami quanto io t’amo: un titolo che da solo ci fa immaginare passioni, contraddizioni e sentimenti travolgenti. Lo affianca Iva Zanicchi con Quel profumo di brodo caldo, un libro che sa di casa, di ricordi e di racconti famigliari, proprio come le storie della cantante.

Non mancherà la nostalgia anni ’90 con Pamela Petrarolo, protagonista di una sorpresa speciale che promette di emozionare chi l’ha seguita fin dai tempi dei pomeriggi televisivi trascorsi davanti a Non è la Rai. Tra ricordi, musica e qualche lacrima di commozione che non guasta mai, Verissimo ancora una volta è pronto a trasformare le confidenze degli ospiti in storie in cui tante donne possono riconoscersi.

Gli altri ospiti della puntata

La padrona di casa intervisterà poi la cantante Bianca Atzei, amatissima dal pubblico, che arriva nel salotto di Canale 5 in un momento delicato della sua vita, segnato da scelte difficili e da un percorso personale tutt’altro che semplice. L’intervista si preannuncia intensa e fatta a cuore aperto: Atzei si aprirà sulla sua carriera e sulla maternità, parlando di fragilità e ripartenze, pronta a raccontarsi senza filtri, come spesso ha fatto anche sui social. Ma con quella profondità che solo un faccia a faccia può regalare.

E tra le storie di rinascita non poteva mancare l’esperienza personale di Martina Nasoni, vincitrice del Grande Fratello 2019. La ragazza umbra, infatti, era affetta da una grave patologia cardiaca e nei mesi scorsi, a soli 27 anni, è stata sottoposta a un trapianto di cuore. Un’esperienza che l’ha trasformata nel profondo ma che le ha anche regalato una seconda possibilità. Tornata da poco a casa, a Verissimo racconterà come è cambiato il suo quotidiano dopo l’intervento, cosa significa tornare a guardare al futuro e come ha imparato a fare pace con il proprio corpo.

Quando e dove vedere Verissimo

Per seguire tutte le storie della puntata basterà sintonizzarsi su Canale 5: Verissimo va in onda sabato 22 novembre a partire dalle 16.30. Chi preferisce lo streaming potrà guardarlo in diretta su Mediaset Infinity, dove l’episodio rimarrà disponibile anche on demand nei giorni successivi alla messa in onda. Il programma continua poi a vivere online grazie agli highlights pubblicati sui profili social ufficiali e all’hashtag dedicato, che ogni settimana raccoglie centinaia di commenti e reazioni del pubblico da casa. L’appuntamento con il salotto di Silvia Toffanin si rinnova anche la domenica 23 novembre, con una nuova puntata ricca di ospiti e confidenze.