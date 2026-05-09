Anticipazioni Verissimo del 9 maggio: Silvia Toffanin intervista per la prima volta in tv Sarah Borruso, tutti gli ospiti

Laureata in Scienze Filosofiche con master in comunicazione per lo spettacolo è giornalista pubblicista dal 2023. Scrive di tutto quello che passa per uno schermo, grande o piccolo che sia.

IPA Sarah Borruso

Nuovo weekend in compagnia di Verissimo, il talk di Canale 5 che mescola spettacolo e storie personali. La puntata di sabato 9 maggio si preannuncia particolarmente attesa, soprattutto per un’intervista destinata a far discutere, quella a Sarah Borruso, ex di Alberto Genovese. Tra ritorni in musica, racconti di vita e confessioni intime, il salotto di Silvia Toffanin si prepara ancora una volta a tenere incollato il pubblico con storie molto diverse tra loro ma accomunate da un forte impatto emotivo.

Verissimo, le anticipazioni del 9 maggio

Il momento più delicato e atteso della puntata di Verissimo del 9 maggio sarà senza dubbio quello dedicato a Sarah Borruso. Per la prima volta in televisione, la donna sceglie di raccontarsi nel salotto di Silvia Toffanin, ripercorrendo una vicenda complessa che negli ultimi anni ha attirato l’attenzione mediatica.

Nel corso dell’intervista, l’ex di Alberto Genovese – condannato, tra le altre cose, per violenza sessuale e detenzione e cessione di stupefacenti – si apre senza filtri sulla cosiddetta “Terrazza Sentimento“: “Le mie responsabilità me le sono assunte e ho affrontato i miei processi penali senza vittimismi”, spiega. E aggiunge, con grande lucidità: “Provo vergogna per quello che ho fatto. È la pagina più dolorosa della mia vita”.

Parole forti, che restituiscono il senso di un percorso personale difficile, segnato da errori e consapevolezze maturate nel tempo. La sua testimonianza si lega anche alla pubblicazione del libro Anatomia di un sentimento. Storia privata di un fatto pubblico, in cui prova a ricostruire i fatti e a dare una lettura più ampia di quanto accaduto.

Tutti gli ospiti di Silvia Toffanin

Accanto al racconto intenso di Sarah Borruso, la puntata del 9 maggio offrirà anche momenti più leggeri e legati al mondo dello spettacolo, creando un equilibrio tra emozione e intrattenimento che è poi la cifra stilistica del programma di Silvia Toffanin. Tra gli altri ospiti in studio ci sarà Paola Turci, pronta a condividere il suo ritorno sulla scena musicale con il nuovo singolo Vita mia. Un’occasione per parlare non solo di musica, ma anche di cambiamenti personali e nuove consapevolezze.

Spazio anche a Nathaly Caldonazzo, che racconterà la gioia del recente matrimonio con Filippo Maria Bruni. Un momento felice, che segna una nuova fase della sua vita e che verrà condiviso con il pubblico attraverso ricordi, retroscena e aneddoti del grande giorno, tra emozione e leggerezza.

Non mancheranno poi i giovani protagonisti di Amici di Maria De Filippi: gli ultimi due eliminati (tra mille polemiche) del Serale del talent show, Gard e Riccardo, porteranno in studio insieme ad Alex il racconto di un’esperienza che ha segnato il loro percorso artistico. Tra sogni, difficoltà e nuove opportunità, i due ex allievi si confronteranno con il pubblico su cosa significa uscire da un talent e iniziare davvero a costruire il proprio futuro nel mondo della musica e dello spettacolo. Un percorso certo non facile.

Dove e quando vedere Verissimo

La nuova puntata di Verissimo va in onda nel pomeriggio di sabato 9 maggio, dalle 16.30 su Canale 5. La puntata sarà disponibile anche in streaming su Mediaset Infinity, dove sarà possibile recuperare l’intervista a Sarah Borruso e tutti i momenti più significativi del programma anche dopo la messa in onda.