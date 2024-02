Ornella Vanoni è stata una delle giudici di Amici di Maria De Filippi del 18 febbraio. Una puntata ricchissima, che ha segnato il ritorno della vincitrice del Festival di Sanremo Angelina Mango, ma anche delle esibizioni dei ragazzi che si stanno avvicinando a grandi passi verso la fase finale in cui troneggia il Serale. L’artista milanese, com’è nelle sue abitudini, si è lasciata andare a una considerazione neanche troppo velata su quanto accaduto dopo il comunicato pro-Israele letto da Mara Venier in diretta da Sanremo, facendo intervenire una preoccupata Maria De Filippi che si è affrettata a salutare la conduttrice veneta in diretta sulla concorrenza.

Cos’ha detto Ornella Vanoni ad Amici

In studio per ricoprire il ruolo di giudice ma anche per presentare il suo album – Calma Rivoluzionaria, in cui canta anche con Samuele Bersani – Ornella Vanoni ha dato una sua personale spiegazione del titolo del suo ultimo lavoro sulla lunga distanza: “La verità è che parla della calma. Basta, ci vuole calma, il mondo va troppo in fretta e la fretta fa fare cose sbagliate“. L’occasione è fornita su un piatto d’argento: “Vedi cosa succede in Rai, uno legge una cosa ed è una tragedia“, ha scherzato l’artista, mentre Maria De Filippi si è affrettata a intervenire: “Salutiamo Mara, in bocca al lupo”.

Artista di altissimo livello, cantante raffinata e donna di grande carattere, la voce di Senza fine è da anni un personaggio televisivo molto amato. Da un lato per il valore della sua arte e dall’altro per la simpatia trascinante – e senza filtri – che ha saputo dimostrare nei tempi recenti. È ospite fissa di Che tempo che fa, ultimamente con Mara Maionchi, e non ha paura di dire quello che pensa.

Il ritorno di Angelina Mango e Annalisa

Lo speciale di domenica 18 febbraio è stato ricchissimo di ospiti. Non solo Ornella Vanoni, che è tornata sul comunicato pro-Israele letto da Mara Venier, ma anche Angelina Mango, fresca vincitrice di Sanremo 2024 con il brano La noia. La giovanissima artista lucana è stata una delle allieve della scuola nella stagione 2022-2023, chiudendo la sua esperienza al secondo posto dietro al ballerino Mattia Zenzola.

Che avrebbe avuto successo, era noto a tutti. E, nonostante non abbia sollevato la coppa del primo classificato, le aspettative su di lei erano altissime. Ora l’aspettano l’Eurovision e un tour internazionale che la porta fuori dai confini italiani. La scelta sul brano da portare alla manifestazione internazionale non è invece nota, quindi potrebbe anche cantare in una lingua diversa dall’italiano.

Grande ritorno anche per Annalisa, protagonista indiscussa di Sanremo 2024 ma anche degli streaming con Sinceramente. Lei, in quella Scuola, c’è stata 13 anni fa ma non ha vinto. La sua carriera, dapprima lineare, ha subito una spinta in avanti quando ha deciso che era arrivato il momento di cambiare stile. Dal 2018 in poi è stato un crescendo inarrestabile fino alla consacrazione del 2023 con il suo primo Forum di Assago. Al Festival è arrivata terza ma l’avventura di E poi siamo finiti nel vortice è tutt’altro che finita. Il tour in giro per l’Italia l’aspetta ma prima c’è Amici. Come sempre.