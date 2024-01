Fonte: IPA Annalisa, gli Anni ’80 sono tornati: i look retrò del concerto al Forum

Il ritorno di Annalisa al Festival di Sanremo è uno dei più attesi e graditi dal pubblico, che negli anni ha potuto apprezzarla a suon di successi come Dieci, Il mondo prima di te e in ultimo Mon Amour e Disco Paradise. La sua carriera, iniziata tra i banchi di scuola del talent Amici di Maria De Filippi, ha vissuto un’evoluzione mostrando di volta in volta le sfaccettature di un’artista che ha saputo fare quanto di più difficile: esprimere sé stessa e la propria personalità, al di là delle critiche. Sanremo 2024 è l’occasione per conquistarci ancora una volta con il brano Sinceramente.

Sinceramente, il significato della canzone di Annalisa

La “regina del pop italiano”, come viene spesso definita, si prepara al grande ritorno sul palco dell’Ariston. È trascorso qualche anno e nel tempo Annalisa ha costruito un linguaggio che piace ai giovani – e non solo -, sulla scia di uno stile internazionale orecchiabile e poco impegnativo. Dove “leggero” non significa necessariamente “vuoto”.

“Percepisco che ci sia un’attesa più forte nei miei confronti e ne sono fiera, è il frutto di un lungo lavoro. Mi fa venire voglia di impegnarmi ancora di più”, ha detto la cantante ligure al settimanale Tv Sorrisi e Canzoni. Sinceramente è un brano che segue la scia dei precedenti, non una ballata romantica ma comunque un testo che parla di amore, seppur in una chiave diversa.

“Musicalmente non assomiglia a niente di quello che ho portato finora – ha ammesso, aggiungendo qualcosa sul significato che lei stessa dà al brano -. Io ho bisogno dei miei spazi. Solo se mi sento libera di affermare la mia personalità, posso essere ‘tua’. E non vale solo per le donne, lo voglio estendere a chiunque: vivete la vita inseguendo i vostri obiettivi”. La voglia di libertà e di essere accettati per ciò che si è sono al centro di Sinceramente.

Annalisa, il testo di Sinceramente in gara a Sanremo 2024

Per alcuni fan alcuni passaggi sono già diventati un mantra. Ecco il testo completo della canzone di Annalisa a Sanremo 2024, pubblicato da Tv Sorrisi e Canzoni:

Mi sveglio ed è passata solo un’ora

Non mi addormenterò

Ancora otto lune nere e tu la nona

E forse me lo merito

La vuoi la verità

Ma quale verità

Ti dico la sincera o quella più poetica

Mi sento scossa ah

Ma quanto male fa

Come morire

Ma non capita

Sinceramente quando quando quando quando piango

Anche se a volte mi nascondo

Non mi sogno di tagliarmi le vene

Sto tremando sto tremando

Sto facendo un passo avanti e uno indietro

Di nuovo sotto un treno

E mi piace quando quando quando quando piango

E anche se poi cadesse il mondo

Non mi sogno di morire di sete

Sto tremando sto tremando

Sto lasciando dei chiari di luna indietro

E tu non sei leggero

Sinceramente

Sinceramente

Sinceramente

Sinceramente

Tua

Solo tu

Tu spegni sigarette su velluto blu

Mi lasci sprofondare prima

E dopo su

Appena mi riprendo

Ti lascio un messaggio

Adesso

Sinceramente quando quando quando quando piango

Anche se a volte mi nascondo

Non mi sogno di tagliarmi le vene

Sto tremando sto tremando

Sto facendo un passo avanti e uno indietro

Di nuovo sotto un treno

E mi piace quando quando quando quando piango

E anche se poi cadesse il mondo

Non mi sogno di morire di sete

Sto tremando sto tremando

Sto lasciando dei chiari di luna indietro

E tu non sei leggero

Sinceramente

Sinceramente

Sinceramente

Sinceramente

Tua

Ma sono solo parole

E dopo il vuoto

Sono bagliori

Non è oro

Sinceramente quando quando quando quando piango

Anche se a volte mi nascondo

Non mi sogno di tagliarmi le vene

Sto tremando sto tremando

Sto facendo un passo avanti e uno indietro

Di nuovo sotto un treno

Sinceramente

Sinceramente

Tua

Sinceramente

Tua

Sinceramente

Tua

E non hai mai capito

Quando quando quando quando

Quando mi sento male

Quando quando quando quando

Sai già che è tanto

Se ti mando mando mando mando solo un messaggio

Due parole

C’è scritto sul finale

Sinceramente

Tua

Annalisa con Sinceramente prosegue nello stile degli ultimi brani, diventati grandi successi. Nessuna ballata romantica, ma un vortice di note ed emozioni dal sapore elettro-pop che si prepara a sfondare in radio, a prescindere dal risultato del Festival

Tutte le volte di Annalisa a Sanremo

“Mi piace che non ci siano pause perché la mia testa è così: odio le attese e quando lavoro non mollo mai”, ha dichiarato Annalisa a proposito della nuova avventura a Sanremo. Per la cantante l’adrenalina è come una linfa vitale che la spinge di volta in volta a dare il meglio di sé, mettendosi a nudo con estrema sincerità (appunto).

Per Annalisa Sanremo 2024 non è il primo Festival, ma il quinto. L’esordio sul palco dell’Ariston risale al 2013 quando si è classificata al nono posto con il brano Scintille, seguito dall’edizione del 2015 quando con Una finestra tra le stelle è arrivata al quinto posto. Nel 2016 è tornata a Sanremo con il brano Il diluvio universale (undicesimo in classifica), seguito da Il mondo prima di te piazzatosi terzo nel 2018 e, infine, il brano Dieci che è stato un grande successo del Festival di Sanremo nel 2021.