Fonte: Getty Images Annalisa

Ci sono vinti e vincitori, e chi arriva sul podio ma non strappa la vittoria spesso genera una curiosità quasi morbosa attorno alla reazione. Questo è il caso di Annalisa, che si è classificata terza a Sanremo 2024, dietro Geolier e Angelina Mango. Riguardo alla sua presunta commozione sul palco, dopo aver scoperto di non essere in lizza per la vittoria, molti hanno ipotizzato lacrime di dispiacere. A chiarire la situazione ci ha pensato Striscia la Notizia, con un Tapiro d’Oro. E ai microfoni di Valerio Staffelli, l’artista rassicura tutti: “Non ero triste, ma emozionata”.

Tapiro d’Oro per Annalisa: la reazione dopo la proclamazione del podio di Sanremo 2024

Come di consueto, l’argomento “Sanremo” non si esaurisce con il Festival, che si è concluso il 10 febbraio 2024 con la vittoria schiacciante di Angelina Mango. La scia di polemiche per Geolier non è destinata a esaurirsi in fretta, per esempio: tutt’altro. Ma è avvenuto anche un altro episodio che ha “solleticato” la stampa, ovvero gli occhi lucidi di Annalisa dopo la proclamazione della vincitrice. C’è chi ha parlato di delusione, di tristezza. In realtà, le cose non starebbero propriamente così, come svelato dall’artista stessa a Striscia la Notizia.

Fonte: Ufficio Stampa Striscia la Notizia

Il Tg satirico di Antonio Ricci consegna il Tapiro d’Oro ad Annalisa nella puntata di stasera 13 febbraio 2024, in onda alle 20.35. Era lei, del resto, la super favorita alla vittoria, dopo un anno piuttosto intenso, di successi e tormentoni. E la sua Sinceramente è tra i brani più ascoltati. Quegli occhi lucidi sul palco dell’Ariston, però, non nascondevano null’altro che l’emozione di essere lì. “Sono contenta. Mi sembra un bel risultato. Ho vinto anche un Tapiro d’Oro. Più di così…”, risponde in modo ironico ai microfoni di Staffelli, quasi a voler allontanare ogni ipotesi.

Annalisa, la smentita sulla delusione

“Non ero triste come sembrava da quei due secondi. In realtà ero molto emozionata. Nel video intero si sarebbero viste tante altre emozioni oltre allo sguardo verso l’alto”, specifica l’artista. Molti hanno ripreso la sua “espressione delusa”, parlando di lacrime per non aver vinto la kermesse, condotta da Amadeus e dal co-conduttore Fiorello durante la finale. Tanti sono stati i commenti in suo sostegno da parte dei fan. “Si spezza il cuore”, o ancora: “Annalisa è bravissima e meritava pensando all’Eurovision, ma diciamo pure che ha fatto almeno 7 tormentoni in 2 anni, da sola o con altri”.

La sua Sinceramente è (già) un tormentone. Il suo successo? Infinito. Il 2023 è stato indubbiamente l’anno di Annalisa, da ragazza acqua e sapone fino a femme fatale. Con una potenza vocale e una presenza scenica da scroscio di applausi. Ben lontana dalle polemiche, la sua esperienza a Sanremo 2024 si è conclusa con un terzo posto. Ma nessuna delusione, come assicurato dalla stessa artista: potremmo aggiungere che fa parte di ogni gara. Qualcuno deve pur arrivare ultimo. E, a tal proposito, l’ha presa con filosofia anche Fred De Palma, ultimo classificato, che su Threads ha scritto: “Vi è andata bene che il Festival non lo hanno fatto ad agosto, sennò avrei vinto”, ha scherzato riferendosi a se stesso come Re dei Tormentoni.