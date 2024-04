Diletta Leotta è sulla bocca di tutti da quando ha annunciato le nozze (ormai imminenti) con il compagno Loris Karius, ma stavolta a farla balzare agli onori della cronaca è stato un fatto totalmente diverso, che lei stessa ha commentato in diretta radiofonica qualche giorno fa. “Rimbalzata” all’ingresso di uno dei locali più esclusivi di tutta Berlino, poteva Valerio Staffelli perdere l’occasione di consegnarle l’ennesimo Tapiro d’Oro? Ovviamente no, come dimostra il servizio di Striscia la Notizia in onda martedì 9 aprile come sempre alle 20.35.

Diletta Leotta “cacciata” dal Berghain di Berlino

Era insieme al futuro marito Loris Karius quando, come lei stessa ha raccontato qualche giorno fa ai microfoni di Radio 105, Diletta Leotta è stata “rimbalzata” malamente (per non dire cacciata) dal Berghain di Berlino. Magari il nome ai più dirà ben poco, ma chi frequenta certi ambienti sa bene che si tratta di una delle discoteche più iconiche ed esclusive della Capitale tedesca.

La conduttrice sportiva e il bel portiere del Newcastle si sono recati all’ingresso del Berghain, facendo la fila per circa un paio d’ore come tutti i “comuni mortali”, salvo poi essere stati respinti senza possibilità di far cambiare idea al famigerato selezionatore. Al Berghain, del resto, funziona così: da ex centrale elettrica a luogo culto per DJ e appassionati di musica techno, si entra con una severissima selezione all’ingresso che non guarda in faccia a VIP o NIP e, una volta entrati, è assolutamente vietato scattare foto o riprendere con lo smartphone.

“Sono stata a Berlino e avevo tanta voglia di andare a vedere il Berghain, questa famosissima discoteca dove però c’è una selezione severissima – aveva raccontato in diretta radiofonica -. Sono arrivata là davanti con il mio cappotto bellissimo, sai quello giallo tutto peloso [non ha mai nascosto la sua passione per i colori fluo, ndr], con un sorriso smagliante e ho detto ‘Ciao!’. No, ma ragazzi, non mi hanno mai rimbalzato in maniera così brutta. Tra l’altro Loris ha fatto un errore, perché mi ha spostato per prima, per entrare per prima, sai, solitamente le ragazze hanno più chance, e mi hanno guardato così e mi hanno fatto cenno con la testa di no. E ha riso, ha riso pure. Loris mi ha spinto per andare via immediatamente perché lì non puoi insistere: se è no è no”.

Valerio Staffelli consegna il (nono) Tapiro a Diletta Leotta

La Leotta ha confermato la medesima versione della storia ai microfoni di Valerio Staffelli, che l’ha raggiunta per una consegna speciale in onda martedì 9 aprile come sempre a Striscia La Notizia. Data la “figuraccia” – senza colpe, s’intende -, l’inviato del TG satirico di Antonio Ricci non ha perso occasione per avvicinare la conduttrice sportiva e radiofonica con un altro Tapiro d’Oro, il nono per l’esattezza da quando è diventata uno dei volti più amati del piccolo schermo e dei social.

“È un locale un po’ particolare, devi avere un certo tipo di abbigliamento – ha commentato la Leotta -. Non importa che tu sia un calciatore famoso [riferendosi al compagno Loris Karius, ndr], in quella discoteca è stato rimbalzato anche Jeff Bezos. Il giorno dopo, però, mi sa che si è comprato il locale…”.