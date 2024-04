Fervono i preparativi per le nozze tra Diletta Leotta e Loris Karius. La splendida conduttrice sportiva e il portiere del Newcastle, già genitori di una bambina dolcissima di nome Aria, hanno deciso di diventare marito e moglie molti mesi fa e prima dell’arrivo della loro primogenita. Lei non era riuscita al nascondere l’anello, che aveva sfoggiato con grande orgoglio nelle ultime settimane dell’estate 2023, ma i dettagli sulla proposta più romantica sono giunti molto dopo per volere di entrambi, da un lato per mantenere la giusta riservatezza del momento e dall’altro per godersi in santa pace i primi mesi da mamma e papà. Il matrimonio però è imminente ed emergono i primi dettagli sulla data e il luogo in cui si terrà la cerimonia.

La data delle nozze di Diletta Leotta e Loris Karius

Il matrimonio di Diletta Leotta è in programma per giugno, come lei stessa aveva avuto modo di dichiarare in una recente ospitata da Antonella Clerici a È sempre mezzogiorno, ma solo ora emerge la data esatta in cui la coppia ha deciso di convolare a giuste nozze. Pare infatti che il giorno prescelto sia il 22 e in un luogo molto caro alla sposa. La conduttrice sportiva dirà infatti il suo primo Sì alle Isole Eolie e probabilmente presso il Therasia Resort, hotel a 5 stelle che si affaccia sui faraglioni.

La scelta non sorprende, dato che solo qualche mese fa avevano deciso di trascorrere qualche giorno in famiglia proprio qui: “Il mio posto del cuore”, aveva scritto lei a corredo delle immagini che li ritraevano felici e ancora custodi del segreto che hanno voluto rivelare a distanza di tempo dalla proposta e dal vistoso anello di diamanti che Karius ha scelto per chiederle di trascorrere il resto della sua vita insieme a lui.

I preparativi sarebbero comunque iniziati da tempo e sarebbero nelle mani della mamma della sposa, Ofelia, che avrebbe assunto con piacere la direzione organizzativa per aiutare la figlia, impegnatissima tra incombenze lavorative e familiari. A questi si aggiunge il via vai tra l’Italia e l’Inghilterra, dove gioca ancora il suo fidanzato in attesa di un vicino trasferimento in Italia: insomma, il tempo per pensare ai dettagli delle nozze è ristretto ed è per questo che sua madre è scesa in campo – per usare un eufemismo caro alla futura sposa – perché fili tutto liscio e senza intoppi.

La proposta nell’estate 2023

Diletta Leotta ha ricevuto la proposta di matrimonio da Loris Karius, che non ha mai fatto mistero di aspettare con ansia, quand’era ancora in attesa di Aria. La piccola, che è nata il 16 agosto 2023 come la sua mamma, è arrivata poco dopo e in momento di grande gioia per entrambi. Nel frattempo, sono tornati a lavorare – lei addirittura a tempo di record – e si sono goduti le prime settimane con la bambina che hanno atteso con grande gioia.

Da qui, poi, la voglia di condividere con tutti la felicità per il momento che stavano vivendo e il post su Instagram in cui specificava che il prezioso monile che indossava al dito anulare sinistro era proprio quello che sembrava: una promessa di matrimonio da celebrare alla presenza di parenti e amici nella sua terra, la Sicilia, alla quale non ha mai detto davvero addio.