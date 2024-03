Diletta Leotta svela ad Antonella Clerici qualche dettaglio in più sulle nozze con Loris Karius, previste a giugno

Da poco diventata mamma, presto Diletta Leotta sarà anche moglie. La giornalista sportiva, ospite di È quasi mezzogiorno, ha confermato alla collega e amica Antonella Clerici le nozze ormai imminenti. La cerimonia si celebrerà a giugno e lei e Loris Karius sono alle prese con i preparativi. L’abito, però, non è ancora stato scelto.

Diletta Leotta, la confessione sulle nozze a Antonella Clerici

Diletta Leotta è stata ospite di È quasi mezzogiorno, il format quotidiano condotto da Antonella Clerici su Rai1. E alla conduttrice e amica Leotta ha confermato le nozze imminenti con il calciatore Loris Karius: “Mi sposo a giugno” ha annunciato, ricordando come con Karius sia stato amore a prima vista: “La sera che l’ho conosciuto ho detto alle mie amiche: ‘Ho incontrato l’uomo della mia vita’”.

A ormai poco più di 4 mesi dalla cerimonia, i neogenitori sono nel pieno dell’organizzazione: “Sono un po’ in quella fase di panico da organizzazione” ha confidato la futura sposa. E quando Clerici le ha chiesto se avesse già scelto il vestito ha risposto: “No”. Gran segreto anche sulla location, seppur si dica sarà il Therasia Resort di Vulcano, l’isola delle Eolie, in Sicilia, dove Leotta è nata.

La proposta di matrimonio su Instagram

Il progetto di matrimonio era vivo già mesi tra Diletta Leotta e il fidanzato Loris Karius, ma la coppia ha preferito tenerlo nascosto fino a dopo la nascita di Aria, la loro prima figlia, arrivata lo scorso 16 agosto. Soltanto poco tempo fa la giornalista ha condiviso la grande notizia con i fan, mostrando sul suo profilo Instagram una serie di foto scattate proprio durante la sera della grande proposta.

“Vi devo dire una cosa… I said yes!” ha scritto Leotta, specificando di aver “aspettato qualche mese a dirvelo perché io e Loris volevamo viverci quanto più possibile le emozioni della nascita di Aria ma ora siamo pronti a dedicarci a questo nostro nuovo grande traguardo insieme, come famiglia!”. Quando è arrivata la proposta, Leotta era ancora incinta e la coppia si trovava in vacanza al mare.

I teneri scatti mostrano il grande diamante che svetta sull’anello di fidanzamento scelto da Karius e una Diletta raggiante e serena, con indosso un delizioso abitino bianco ricoperto di piume. Dopo una romantica cena in spiaggia, la serata più bella della vita della giornalista è proseguita in una camera d’albergo inondata di petali di rosa per l’occasione.

“Nel momento racchiuso in queste foto ero la donna più felice del mondo” ha concluso Leotta che negli ultimi tempi non manca di condividere con i proprio numerosissimi follower le gioie della maternità e le serenità e la complicità che regna tra lei e (l’ormai ufficiale futuro marito) Loris Karius. Tra una sponsorizzazione e un post di lavoro, si susseguono teneri scatti che immortalano la famigliola felice.