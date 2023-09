Diletta Leotta, le parole mai dette su Aria: “Prima non potevo spiegare”

Fonte: IPA Diletta Leotta, passeggiata di coppia con Loris Karius: belli e innamorati (ma senza Aria)

Tornare a casa, riabbracciarsi, scoprirsi indispensabili l’una per l’altra. È una Diletta Leotta nuova, quella che stiamo conoscendo su Instagram, e che pian piano sta prendendo confidenza con la sua nuova vita da mamma. Aveva detto di essere spaventata all’idea, senza ipocrisie, ma ora che può stringere tra le braccia la sua bambina è davvero certa che la sua esistenza è cambiata per sempre. Ce lo ha spiegato al ritorno dagli impegni del fine settimana con la Milano Fashion Week e con il suo lavoro, al quale è tornata subito dopo il parto, attraverso una foto e poche parole che spiegano come sia mutato in fretta il suo percorso personale.

Diletta Leotta mamma, quello che ha capito grazie ad Aria

Non si può capire se non si prova, si dice. Ed è quello che pensa anche Diletta Leotta in merito alla maternità, che sta vivendo con grande entusiasmo e che è arrivata all’improvviso. “Tornare a casa e tenerti tra le mie braccia è una sensazione che non potevo spiegare prima, ma che ogni mamma conosce. Pure love”, scrive su Instagram per la sua bambina, rivelando di non avere neanche mai immaginato di potersi sentire così, responsabile di una nuova vita e travolta dall’amore per la piccolina che ha messo al mondo proprio nel giorno del suo compleanno.

Al loro fianco, immancabile, il simpaticissimo Lillo, il volpino di Pomerania che ormai fa parte della famiglia da molto tempo. Anche lui sta provando ad adeguarsi alla nuova vita e abituarsi alla presenza della nuova arrivata, che sorveglia come un fratello maggiore e al quale si sta legando giorno dopo giorno. Per chi ama Diletta Leotta, il suo cagnolino non può davvero prescindere dalla sua figura: è sempre insieme a lei, anche nei momenti meno felici, ed è affezionatissimo anche a Loris Karius.

Le nozze con Loris Karius e i progetti futuri

Appena prima del parto, lo aveva promesso: il suo ritorno a lavoro era certo. Lo ha fatto appena un mese dopo il parto, avvenuto a Milano nel giorno del suo compleanno – il 16 agosto – e ora non ha intenzione di fermarsi. Difficile conciliare impegni e famiglia ma ci sta provando, nonostante il fango social che ogni volta la travolge e che è profondamente ingiusto.

Lei, però, continua con caparbietà a seguire la sua strada e lavorare. È infatti tornata a bordo campo con DAZN, che l’ha riconfermata come conduttrice sportiva, ed è stata ospite a Il tempo delle donne, il primo evento a cui ha preso parte dopo la nascita di Aria. L’abbiamo vista anche alla Milano Fashion Week, dove ha posato con le sue amiche, ma il ritorno a casa dalla sua bambina è di certo più dolce. Ora che è mamma, le sue priorità sono cambiate e la piccola è al centro della sua vita.

Le nozze con Loris Karius ci saranno, ma deve essere lui a fare il primo passo. Il portiere del Newcastle, dopotutto, è felicissimo di essere diventato papà e sta facendo di tutto pur di stare vicino alla sua compagna.