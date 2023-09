Diletta Leotta torna in campo con un look da vera mamma rock

Fonte: IPA Diletta Leotta, compleanno speciale tra parenti e amici vip

Il 16 settembre 2023 è stato un giorno importante per Diletta Leotta. Da una parte – per la gioia dei tifosi – è stata la fatidica data del suo grande ritorno in campo, per commentare l’atteso Derby Inter-Milan nelle vesti di commentatrice sportiva, ma dall’altra ha assunto un sapore ancor più dolce. Proprio un mese fa, infatti, la Leotta ha dato alla luce la piccola Aria, nata dall’amore con il (bellissimo) portiere del Newcastle Loris Karius. Una mamma super in forma e con un look decisamente rock, che non ha perso occasione per rivolgere alla figlia dei dolcissimi auguri.

Il look rock di Diletta Leotta al Derby Inter-Milan

Continua a essere una delle commentatrici sportive più amate di sempre e anche stavolta la splendida Diletta Leotta non si è smentita. Grande l’entusiasmo per il ritorno in campo dopo la gravidanza, da cui è nata la sua prima figlia Aria, e per tifosi e fan le aspettative non sono state affatto deluse. Del resto Diletta non sbaglia mai un colpo, specialmente quando si parla di look.

Fonte: ANSA

La sua bellezza è sotto gli occhi di tutti ma, al netto di quanto gentilmente donato da Madre Natura (con qualche “aiutino”), lo stile scelto dalla punta di diamante di DAZN è stato impeccabile. Una mise rigorosamente total black dal sapore deliziosamente rock, ma senza esagerare, perfetto per mettere in risalto le sue forme generose e sempre molto apprezzate sui social. Ad appena un mese dal parto è più bella che mai.

Ma andiamo nel dettaglio. Il look del ritorno in campo è tanto semplice quanto azzeccato. La Leotta ha scelto un top a gilet chiuso sul davanti da una fila di bottoni che lascia velatamente intravedere il generoso décolleté. Smanicato, come si addice a una tiepida giornata come quella di sabato 16 settembre, la commentatrice sportiva lo ha abbinato a un paio di pantaloni cargo – di gran tendenza tra le celebs – con un dettaglio che è un vero tocco di stile: il tessuto effetto-pelle dona luminosità all’insieme e quel pizzico di audacia che non guasta.

Fonte: ANSA

Diletta Leotta festeggia il primo mese della figlia Aria

Basta guardare il suo sorriso per capire quanto per lei sia stata importante questa giornata. Innegabile la gioia di Diletta Leotta per il ritorno a quel lavoro che non le ha dato soltanto la fama, ma le ha anche permesso di crescere professionalmente, affermandosi nel settore. Ma lo è altrettanto la gioia per aver festeggiato il primo mese dell’amata figlia Aria.

Alla sua bambina, nata lo scorso 16 agosto dall’amore con Loris Karius, nelle ore precedenti alla partita di calcio aveva dedicato una storia su Instagram. Un breve video dei teneri piedini della piccola avvolta in una tutina con dei tulipani, in sottofondo una romantica musica suonata al pianoforte e in primo piano due cuoricini, con le parole: “1 mese di te”.

Un mese sembra pochissimo ma attraverso gli occhi di una mamma tutto cambia. L’arrivo di Aria è stato per Diletta Leotta e per il suo compagno un eccitante cambiamento e un’occasione di crescita, come coppia prima e poi anche come genitori. La prima volta per entrambi che, stando alle parole del portiere del Newcastle, hanno intenzioni più che serie e sperano di trascorrere insieme ancora moltissimi anni.