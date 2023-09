Fonte: IPA Diletta Leotta, passeggiata di coppia con Loris Karius: belli e innamorati (ma senza Aria)

Diletta Leotta sta vivendo tutte le novità da neo mamma. Infatti, lo scorso 16 agosto la giornalista sportiva ha dato alla luce la piccola Aria, nata dall’amore con il portiere del Newcastle Loris Karius. Da allora, la conduttrice televisiva ha condiviso tutte le novità della sua vita da mamma e le sue inedite emozioni attraverso dei teneri post e delle storie, condivisi sul suo Instagram ufficiale. Tra le altre cose, Diletta Leotta ha raccontato, di recente, la gioia di tornare a casa dalla sua bambina dopo una giornata di lavoro e le nottate passate a cullarla.

Adesso, la conduttrice sportiva si trova a Newcastle Upon Tyne, a casa del compagno e da lì ha condiviso delle storie in cui mostra la sua vita felice con Loris Karius da neo genitori.

Diletta Leotta a casa di Loris Karius: gli scatti della famiglia riunita

Diletta Leotta e Loris Karius stanno vivendo una travolgente storia d’amore. La giornalista sportiva e il calciatore si sono innamorati e in poco tempo hanno capito di essere pronti a mettere su famiglia. Dal loro travolgente amore è nata Aria, proprio lo stesso giorno del compleanno della conduttrice, il 16 agosto. Proprio per festeggiare il doppio avvenimento speciale, Diletta Leotta ha organizzato una grande festa a Milano con tutti i suoi affetti più cari e tanti ospiti vip

Adesso, la giornalista sportiva, si è presa una pausa dalla vita del capoluogo lombardo ed è volata via con Aria, alla volta di Newcastle Upon Tyne, luogo di residenza del compagno. La conduttrice, il calciatore e la piccola appena arrivata, quindi, stanno vivendo dei giorni spensierati insieme. Diletta Leotta ha raccontato la felicità di questi giorni con degli scatti condivisi nelle sue storie di Instagram.

Nella prima foto si vede Aria con il cagnolino della conduttrice, davanti a loro, una distesa verde. Poi, la giornalista sportiva ha voluto condividere con i suoi followers un video del compagno, mentre allatta la figlia e sente della musica: “Milk and music”.

Diletta Leotta, Loris Karius e Aria: la foto della passeggiata per Newcastle

Diletta Leotta e la piccola Aria hanno raggiunto il calciatore Loris Karius nella sua casa a Newcastle Upon Tyne. La conduttrice televisiva ha raccontato ai suoi ammiratori questo momento felice in famiglia con delle storie. Sempre su Instagram, Diletta Leotta ha condiviso anche una foto di tutta la famiglia riunita, mentre sono a passeggio per la cittadina inglese. Nello scatto, la coppia sorride felice all’obiettivo e la piccola Aria si trova nel passeggino. Di recente, Diletta Leotta e Loris Karius erano già stati paparazzati insieme a passeggio ma senza la loro piccolina.

Nel nuovo scatto la conduttrice televisiva indossa un outfit comodo, composto da jeans con strappi e felpa in tinta. Piuttosto diversi gli abiti che Diletta Leotta sceglie per il suo lavoro, che lasciano sempre senza fiato i suoi fan. Come l’outfit scelto per tornare in campo dopo la gravidanza, total black e in stile rock. Un cambio di stile per Diletta Leotta che resta, però, sempre bellissima.