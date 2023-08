Diletta Leotta, la prima foto mamma-figlia con Aria: le “notti piene d’amore”

Fonte: IPA Mamme e papà vip del 2023

Diletta Leotta, come immaginavamo, è una mamma bellissima. Lo dimostrano le foto che, di giorno in giorno, condivide con i propri fan su Instagram, rendendoli partecipi del momento magico che sta vivendo. La conduttrice di Dazn ha ormai iniziato una nuova avventura e, per alcuni versi, una nuova vita. Ma non si è verificato quello che in molti temevano: non si è dimenticata dei suoi follower che sui social l’hanno sostenuta per tutto il corso della gravidanza. Anzi, ci tiene a tenerli aggiornati degli spostamenti, degli incontri e dei momenti più emozionanti che lei e Loris Karius stanno vivendo come neo-genitori.

Diletta Leotta: la prima foto mamma-figlia con Aria

La conduttrice e il calciatore, diventati genitori della piccola Aria il 16 agosto, proprio il giorno del compleanno di Diletta Leotta, stanno condividendo sui propri profili social alcune immagini che segnano i momenti più importanti ed emozionanti della loro nuova vita. Dopo l’arrivo a casa e le “presentazioni” in famiglia immortalate dalla Leotta e dopo la dolce dedica di Loris Karius per la figlia, ora i ricordi condivisi hanno un gusto di quotidianità tutto diverso.

Diletta Leotta ha infatti postato sul suo profilo Instagram una foto, la prima da mamma e figlia, che la ritrae in un momento intimo, delicato e che riempie tutti i giorni delle neo-mamme. Si tratta infatti di uno scatto che la vede impegnata nella poppata notturna (appena conclusa probabilmente), con Aria tra le braccia, mentre sullo sfondo brillano le luci di Milano avvolta nel buio. “Notti piene d’amore”, il commento stringato, ma pieno di significato, con cui ha accompagnato l’immagine.

Un’immagine che è stata anche in grado di suscitare, agli occhi delle mamme che seguono con interesse le “tappe” da genitore di Diletta, il ricordo indelebile di quelle poppate notturne, così sfiancanti, ma anche così preziose, in grado di creare un legame duraturo e intimo con i propri figli e figlie.

Non si tratta delle prime foto della neonata condivise da Diletta Leotta. Proprio il giorno della sua nascita aveva condiviso alcuni scatti di famiglia con anche Loris Karius, quando i tre si trovavano ancora in ospedale. “Oggi rinasco con te. Benvenuta Aria. Sei il regalo più bello che potessimo ricevere”, aveva scritto. Il parto è avvenuto a Milano, al San Raffaele. Aria è nata alle 8:47 ma solo in serata è stata condivisa la notizia della sua nascita. Non è chiaro se il parto sia avvenuto in maniera naturale o con taglio cesareo.

Diletta Leotta e Loris Karius

L’amore tra la conduttrice e il portiere tedesco del Newcastle è nata a Londra, durante una cena organizzata da amici comuni. Ciò è successo meno di un anno fa, ad ottobre 2022, ma tra loro è scoccato subito un colpo di fulmine. Loris Karius è sempre stato al fianco di Diletta in questi mesi di attesa, e, stando a quanto riferiscono gli ultimi gossip, potrebbero presto convolare a nozze.

Alcuni amici hanno spifferato al settimanale DiPiù che Karius avrebbe già fatto la romantica proposta: “Durante la sua festa di compleanno Loris ha parlato di matrimonio. Ha chiesto a Diletta di sposarlo”. Sulla convivenza invece è ancora un mistero, visto che il portiere dovrà affrontare una nuova stagione calcistica in Inghilterra. “Quando gli ho detto questa cosa, lui mi ha risposto: ‘Ma sai amore, tanto abbiamo tutta la vita per stare insieme’. Per fortuna ho mia madre che verrà ad aiutarmi”, aveva rivelato la conduttrice.