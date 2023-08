Diletta Leotta, Loris Karius a casa con la piccola Aria: la dedica più dolce alla figlia

Fonte: IPA Diletta Leotta, fuga d’amore con Loris Karius a Ibiza (con pancino in vista)

Loris Karius è tornato a casa con la piccola Aria, la figlia avuta con Diletta Leotta. La piccola, nata il 16 agosto, ha appena quattro giorni, ma negli occhi dei genitori, dagli scatti condivisi, è evidente che ha già conquistato il loro cuore. E non solo il loro! Anche i fan della coppia non possono fare a meno di salutare il suo arrivo con gioia e messaggi di congratulazioni. Quella del volto di Dazn è stata una gravidanza seguitissima e molto attesa, che ha regalato immense gioie a tutti. Ora è tempo per la figlia dei due di entrare in casa, prendere confidenza con gli spazi e le persone che la abitano. Così il calciatore ha condiviso un dolce scatto con la figlioletta, accompagnandolo con un dolce messaggio. Poche e semplici parole che racchiudono tutta la gioia del neo-genitore.

Loris Karius a casa con la piccola Aria

Non solo per Diletta Leotta, ma anche per Loris Karius è arrivato il momento di affrontare una nuova importante avventura: quella di neo-papà di una bambina. Appena poche ora fa la conduttrice era tornata a casa con la piccola Aria, nata lo scorso 16 agosto, proprio nello stesso giorno della bellissima mamma. Per la famiglia intera inizia una vita di sfide appassionanti. Possiamo tutte e tutti immaginare quale sia l’emozione del ritorno a casa dopo il periodo passato in ospedale con la culla e il necessario per i primi giorni di vita della piccola. Per Diletta è stata anche la perfetta occasione per fare le “presentazioni” in famiglia, come ha mostrato nelle storie Instagram sul suo profilo.

In particolare la conduttrice ha parlato di “doverose presentazioni” in famiglia con il primo importante incontro tra la neonata e il suo amato cagnolino, Lillo, un momento che lei stessa aspettava con trepidazione, come aveva parlato anche nel suo podcast Mamma Dilettante.

Ora è arrivato il momento delle presentazioni anche per papà Karius, da sempre più riservato della Leotta sul proprio account social. “Daddy’s girl ♥️ welcome home 🏡”, ha scritto sotto una foto pubblicata domenica 20 agosto che lo ritrae con in mano il guscio con la piccola Aria avvolta in morbide coltri rosate. Sullo sfondo il portone di casa e addosso un bellissimo e raggiante sorriso. Il calciatore è felice e si vede: chissà come sarà la loro nuova vita adesso.

Diletta Leotta e Loris Karius

L’amore tra la conduttrice e il portiere tedesco del Newcastle è nata a Londra, durante una cena organizzata da amici comuni. Ciò è successo meno di un anno fa, ad ottobre 2022, ma tra loro è scoccato subito un colpo di fulmine. Loris Karius è sempre stato al fianco di Diletta in questi mesi di attesa, e, stando a quanto riferiscono gli ultimi gossip, potrebbero presto convolare a nozze.

Alcuni amici hanno spifferato al settimanale DiPiù che Karius avrebbe già fatto la romantica proposta: “Durante la sua festa di compleanno Loris ha parlato di matrimonio. Ha chiesto a Diletta di sposarlo”. Sulla convivenza invece è ancora un mistero, visto che il portiere dovrà affrontare una nuova stagione calcistica in Inghilterra. “Quando gli ho detto questa cosa, lui mi ha risposto: ‘Ma sai amore, tanto abbiamo tutta la vita per stare insieme’. Per fortuna ho mia madre che verrà ad aiutarmi”, aveva rivelato la conduttrice.