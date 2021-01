Lapo Elkann si sposa: i dettagli delle nozze con Joana Lemos

editato in: da

Lapo Elkann sembrerebbe davvero pronto a fare sul serio, con la sua nuova fidanzata: Joana Lemos, campionessa portoghese di rally, ha fatto proprio breccia nel suo cuore. Tanto che presto i due convoleranno a nozze, e sarà una grande festa. L’anello di fidanzamento, in effetti, è già comparso al dito della donna che ha stregato il rampollo di casa Agnelli.

Le nozze di Lapo Elkann e Joana Lemos

Se la notizia era nell’aria già da qualche settimana, solo nelle scorse ore è arrivata la conferma: a Ogni Mattina, la trasmissione di Adriana Volpe in onda su Tv8, abbiamo potuto scoprire qualche dettaglio in più sul matrimonio di Lapo Elkann e Joana Lemos. Pare che i due innamorati siano pronti ad andare all’altare entro la fine dell’anno, e avrebbero già iniziato ad organizzare la cerimonia in ogni dettaglio. Anzi, le cerimonie: stando a quanto riportato finora, Lapo avrebbe intenzione di sposarsi civilmente a Torino, per poi far sì che il rito religioso venga svolto a Gerusalemme.

Per la festa di nozze, invece, i futuri sposi stanno pensando al Portogallo – terra natia di Joana. Negli ultimi mesi, Lapo e la sua fidanzata hanno speso tutte le loro energie con la fondazione LAPS per aiutare le persone più bisognose, con una massiccia distribuzione di viveri e di oggetti di prima necessità nel periodo della pandemia. Il loro impegno verrà ripagato con un’accoglienza calorosa per la loro festa di matrimonio.

Per quanto riguarda invece l’anello di fidanzamento, pochi giorni fa abbiamo avuto modo di vederne un’anteprima sul settimanale Chi. Lo stesso Lapo ha rivelato sulle pagine del magazine di aver voluto fare un regalo speciale alla sua amata Joana: si tratta infatti di un anello in stile art decò, un pezzo unico realizzato in collaborazione con Damiani: “Perché anche loro sono tre fratelli come me, John e Ginevra e sono uniti come noi. È un anello che unisce tradizione e innovazione, passione e amore”.

Il dettaglio più curioso è il materiale di cui il gioiello è caratterizzato: “La struttura intorno ai diamanti è in titanio, che è il simbolo della nostra unione perché è un materiale che deriva dal mondo dell’automobilismo, quindi rappresenta la forza del legame e le nostre passioni”.

Chi è Joana Lemos, la fidanzata di Lapo Elkann

Impossibile, a questo punto, trattenere la curiosità su Joana Lemos, la donna che ha letteralmente rubato il cuore di Lapo. Affascinante 47enne di origini portoghesi, ha alle spalle una lunga e prolifica carriera sportiva come pilota automobilistica: è una campionessa di rally, che nel 1997 ha stabilito un notevole record, in quanto più giovane pilota femminile a correre la Parigi-Dakar. Ormai da alcuni anni ha smesso di gareggiare, ma la sua passione per i motori non si è mai spenta.

Joana ha nel suo passato un matrimonio fallito, dal quale sono nati i suoi due figli: “Sono due ragazzi incredibili e mi hanno accolto a braccia aperte” – ha svelato Lapo, parlando di loro. Il primo incontro tra la Lemos e il nipote di Agnelli è avvenuto durante una cena in Portogallo, e tra loro è stato subito colpo di fulmine. Oggi, Elkann è più innamorato che mai e, in una lunga intervista a Domenica In, ha speso parole dolcissime per la sua compagna: “È la donna della mia vita, è lei che mi permette di fare la differenza ogni giorno”.