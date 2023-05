Alena Seredova si sposa: matrimonio come Chiara Ferragni e Fedez (il dettaglio)

Nonostante la turbolenta fine del matrimonio con Gigi Buffon, Alena Seredova non ha mai veramente smesso di credere all’amore e, proprio quando meno se l’aspettava, l’uomo della sua vita ha bussato inaspettatamente alla sua porta.

Felice come la prima volta, la showgirl è in procinto di dire il suo secondo “sì” al compagno Alessandro Nasi, cugino di John e Lapo Elkann. Il matrimonio si celebrerà il 17 giugno prossimo e le nozze avranno molto in comune con quelle di Chiara Ferragni e Fedez.

Alena Seredova come Chiara Ferragni: le nozze da favola con Alessandro Nasi

A meno di un mese dal matrimonio, Alena Seredova è più che emozionata all’idea di proferire il suo secondo “sì” al futuro marito Alessandro Nasi arrivato nella sua vita all’improvviso otto anni fa e padre della sua terza figlia, Vivienne Charlotte.

Alessandro è arrivato nella vita di Alena come un fulmine (d’amore) a ciel sereno. “Pensavo di stare bene da sola, ma poi è arrivato il mio amore. E ha avuto resistenza e pazienza” ha raccontato a Oggi la ex modella “Ha saputo colmare i miei momenti di solitudine senza mettermi pressione né fretta. Così tutto si è svolto nel rispetto dei miei tempi e anche dei suoi: è diventato padre della nostra Vivienne a 46 anni, sarà marito a 49”.

“Per lui è la prima volta” ha, inoltre, affermato Alena “E dunque è giusto che anch’io viva tutto come se fosse tale”. E, a proposito di vivere il suo secondo matrimonio come se fosse il primo, la Seredova ha voluto fare le cose i grande e sulla scia delle nozze da favola di Chiara Ferragni e Fedez.

Proprio come la coppia più amata d’Italia, infatti, Alena Seredova ha scelto come location del suo matrimoni- bis Noto e l’evento sarà organizzato dalla wedding planner Alessandra Grillo, che proprio a Noto allestì il matrimonio dei Ferragnez.

Fonte: IPA

I dettagli delle nozze di Alena Seredova e Alessandro Nasi

Quello di Alena Seredova e Alessandro Nasi non sarà di certo un matrimonio semplice. Da quanto anticipato dalla futura sposa gli invitati della coppia saranno circa un centinaio e i festeggiamenti si terranno all’aperto (proprio come quelli di Chiara Ferragni e Fedez).

Per quanto riguarda i testimoni, quella di Alena sarà Lavinia Borromeo (moglie di John Elkann) e ovviamente lo stesso John, come Lapo, non mancheranno alla cerimonia, come sicuramente saranno presenti anche i figli della sposa avuti dal precedente matrimonio con Gigi Buffon: Louis Thomas, 15 anni, e David Lee, 13.

È molto improbabile, invece, che l’ex portiere della nazionale possa essere presente al matrimonio della showgirl, soprattutto viste le parole che la Seredova ha speso nel ricordare la fine del loro amore, dovuta alla relazione extraconiugale tra Buffon e Ilaria D’Amico di cui Alena è venuta a sapere alla radio.

“Non sono una persona che desidera vendetta, ma neppure una che dimentica” ha infatti sottolineato la Seredova che, rancori a parte, comunque è riuscita a voltare pagina ed è più pronta che mai a sposare il suo Alessandro nel barocchissimo borgo siciliano: “Un posto dove né io né Alessandro siamo mai stati. Vogliamo che per entrambi sia una sorpresa, un ricordo unico”.