“Ho detto Sì”. Alena Seredova si sposa, l’annuncio delle nozze con Nasi su Instagram

Fonte: ANSA Alena Seredova, i 44 anni della showgirl: gli amori, i figli e la carriera

Alena Seredova e Alessandro Nasi si sposano. Dopo settimane di indiscrezioni, la coppia ha deciso di uscire allo scoperto e confermare che sì, sono ormai pronti per il grande passo. Non si tratta quindi di una voce ma di una notizia ufficiale, sebbene senza video romantici o location da sogno. Dopotutto, la riservatezza è sempre stata la cifra del modo di vivere della splendida modella ceca.

Alena Seredova su Instagram: “Ho detto Sì”

Solo poche parole per annunciare di aver deciso di sposare Alessandro Nasi, il suo compagno da diversi anni e padre della sua bambina, Vivienne Charlotte. La coppia è stata in aria di nozze per mesi, ma nessuno dei due aveva mai confermato l’indiscrezione. Adesso, in tempi poco sospetti, Alena Seredova ha deciso di condividere una foto insieme al suo compagno con la quale ha voluto annunciare di aver accettato la sua proposta di matrimonio.

“I said yes”, ha scritto la modella che, con poche parole, ha voluto condividere col mondo la grande novità. In attesa delle nozze, la coppia si gode una bellissima famiglia allargata e un’estate di riposo, probabilmente l’ultima prima che diventino marito e moglie. La data, chiaramente, non è ancora nota. Quella trapelata rimane ancora nel più stretto campo delle indiscrezioni: saranno i futuri sposi a sciogliere le riserve sul giorno scelto per la cerimonia.

L’amore per Alessandro Nasi

Manager torinese imparentato con gli Agnelli, Alessandro Nasi è al fianco di Alena Seredova dal 2015. Insieme, hanno avuto una bellissima bambina – Vivienne – che potrebbe ricevere il battesimo proprio nel giorno del matrimonio dei suoi genitori. La cerimonia sarebbe stata rimandata per superare tutte le restrizioni imposte dalla pandemia e riunire tutta la famiglia, compresa quella di lei che ancora risiede in Repubblica Ceca.

La storia d’amore con Alessandro Nasi è quella che ha letteralmente restituito il sorriso alla bellissima modella ceca, che ha ritrovato la serenità sentimentale dopo la fine turbolenta del suo matrimonio con Gigi Buffon, dal quale ha avuto Louis Thomas e David Lee. Lontana dal clamore del gossip e da quello dello spettacolo, ha scelto di tenere riservata la sua vita privata e di godersi la famiglia senza proclami e senza troppe immagini sui social.

Le sole foto che ama condividere sono quelle dei suoi figli e della piccola Vivienne, che cresce giorno dopo giorno. Ora che il matrimonio con Alessandro Nasi è stato deciso, per la piccola di casa ci sarà il battesimo. Non è infatti escluso che possa riceverlo proprio nel giorno delle nozze della sua mamma e del suo papà, che hanno tenuto per sé (per il momento) la data del loro matrimonio.

La rottura con l’ex marito, invece, è stata totale. La showgirl si è completamente staccata da lui dopo il tradimento con Ilaria D’Amico, le cui foto erano persino finite sui giornali. Non si è mai pronunciata in merito, se si fa eccezione per qualche dichiarazione lapidaria, dichiarando sempre e comunque di non essere portata per le “famiglie allargate”, lasciando così intendere di non avere un rapporto con la nuova famiglia del suo ex.