Alena Seredova, nozze in gran segreto con Alessandro Nasi: cosa sappiamo

Fonte: ANSA Alena Seredova, i 44 anni della showgirl: gli amori, i figli e la carriera

Per Alena Seredova questo è uno dei periodi più belli e sereni di sempre. L’ex modella si è in parte defilata rispetto al mondo della televisione e del gossip per godersi la famiglia e la sua relazione con Alessandro Nasi, manager torinese con cui fa coppia fissa ormai dal 2015.

Ora Alena e Alessandro avrebbero deciso di sposarsi, come rivelato dal settimanale Nuovo. Non è una novità che l’ex soubrette voglia rifarsi una vita e sugellare ufficialmente il suo amore con Nasi, ma pare che ora tutto sia al suo posto e che quindi possa essere arrivato il momento di convolare nuovamente a nozze.

Alena Seredova e Alessandro Nasi sposi: dove e quando

Alena Seredova e Alessandro Nasi vorrebbero che la cosa restasse segreta, ma stando alle indiscrezioni raccolte dalla rivista di Cairo i due avrebbero deciso di sposarsi in concomitanza con il battesimo della figlia Vivienne Charlotte.

La bambina ha già due anni, ma essendo nata nel 2020, con la pandemia in corso, non ha potuto ricevere il sacramento. Più volte Alena ha provato a organizzare la cerimonia, come lei stessa ha confidato su Instagram, ma le restrizioni per il Covid, sia in Italia che in Repubblica Ceca – dove vive la sua famiglia – glielo hanno impedito.

Così, ora che sembra non ci siano più impedimenti per poter festeggiare il battesimo della figlia, l’ex modella avrebbe deciso di cogliere la palla al balzo e avere un’occasione in più da celebrare. La doppia cerimonia dovrebbe tenersi in autunno, almeno stando a quanto lei stessa aveva raccontato ai suoi follower a proposito del battesimo di Vievienne, anche se non ha specificato la data esatta. Il dove è un’altra incognita, ma è certo che il matrimonio non potrà essere celebrato in chiesa come il battesimo, trattandosi di seconde nozze.

Alena Seredova e Alessandro Nasi, la pazienza dell’amore

Quella tra Alena Seredova e Alessandro Nasi è una storia d’amore matura, fatta di rispetto, dedizione e pazienza. Il manager torinese è entrato nella vita della showgirl in punta di piedi, cercando di lasciarle il tempo per lasciarsi andare dopo la batosta sentimentale avuta da Gianluigi Buffon. Con l’ex portiere della Juventus hanno formato una delle coppie più belle e invidiate dello showbiz, con le nozze nel 2011 a Praga e due figli. Poi la bufera, con Buffon che va via di casa perché innamorato di Ilaria D’Amico. Un brutto colpo per Alena, che non ha mai negato la sofferenza che quella situazione le ha provocato.

Nasi, però, è riuscito a conquistare la sua fiducia giorno per giorno, mostrandole che la felicità era ancora possibile ed era lì a portata di mano. Dal 2015 stanno insieme ufficialmente e nel 2020 hanno coronato il loro rapporto con l’arrivo di Vivienne Charlotte.

Buffon e D’Amico, le nozze sono ancora lontane

Sia Alena Seredova che Gianluigi Buffon hanno voltato pagina. Ma mentre lei ha ritrovato fiducia nell’istituzione del matrimonio, lo stesso non si può dire per il portiere. Fonti vicine a lui e a Ilaria D’Amico sostengono che la giornalista voglia ufficializzare la loro unione, ormai stabile e che ha dato alla luce un figlio, Leopoldo Mattia. Ma Buffon, nonostante il divorzio da Alena sia ormai effettivo da anni, continua a temporeggiare. Intanto, però, ha portato la sua Ilaria in vacanza a Venezia, per qualche giorno di romanticismo e relax.