Alena Seredova, i figli come Buffon: “Si sono allenati tanto con la mamma”

Alena Seredova mamma orgogliosa racconta l’esordio del figlio Louis Thomas, nato dall’amore per Buffon, in serie A. Il giovane a soli 17 anni è sceso in campo vestendo la maglia del Pisa, pronto a seguire le orme paterne.

Louis Thomas, il figlio di Alena Seredova e Buffon esordisce in serie A

Un nome importante e un futuro brillante nel mondo del calcio, Louis Thomas ha reso felice mamma Alena Seredova con il suo esordio in serie A. Un momento arrivato dopo tanto lavoro, allenamenti e l’impegno di Alena che ha sempre sostenuto il sogno di suo figlio. A raccontare questo momento importante è stata proprio l’ex modella che ha pubblicato alcune Stories su Instagram in cui si vede il 17enne scendere in campo. “Ne hai fatta di strada…meritatissimo traguardo”, ha commentato, pubblicando una foto – tenerissima – in cui Vivienne, sorellina di Louis Thomas, segue il momento in tv.

Alena Seredova ha due figli, Louis Thomas e David Lee, nati dall’amore per Gigi Buffon, entrambi impegnati in ambito calcistico. Vivienne Charlotte è invece la piccola di casa, frutto del legame con Alessandro Nasi, e nata nel 2020.

“Sono felice che i miei figli facciano ogni cosa seguendo il cuore – ha confessato alla Gazzetta dello Sport, Alena -. I due grandi sono cresciuti nel mondo del calcio e un po’ alla vecchia maniera: sempre con il pallone tra i piedi, anche in aereo… Louis Thomas gioca nel Pisa, David Lee nel Cbs, una società di Torino affiliata alla Juventus. Sono entrambi attaccanti e crescendo si sono allenati tanto con la mamma”.

“Da piccoli volevano giocare sempre a calcio – ha ricordato l’ex modella – e per stargli dietro ho deciso di prendere delle lezioni private con l’istruttrice Claudia, che in quel periodo allenava anche uno dei miei figli. Volevo stupirli e imparare a palleggiare meglio di loro. Devo ammettere che non è il mio sport, l’ho capito in fretta”.

Le parole di Alena Seredova su Buffon

La storia di Alena Seredova e Gigi Buffon negli anni Duemila aveva fatto sognare appassionati di sport e non. Modella e showgirl di successo lei, portiere brillante lui, Alena e Gigi avevano dato vita ad una favola, coronata dalle nozze e dalla nascita di due figli. Poi l’addio, i gossip su un tradimento di Buffon e il nuovo legame di lui con Ilaria D’Amico. Oggi, dopo tanto dolore, la Seredova è tornata a sorridere. Accanto a lei c’è Alessandro Nasi, noto imprenditore, che le ha fatto riscoprire l’amore.

Anche il legame con Buffon è migliorato e i due ex hanno sostenuto entrambi la carriera del figlio Louis Thomas, consapevole di quanto il nome “Buffon” sia accompagnato da un’eredità difficile da sostenere. Il giovane, oltre a militare nel Pisa, gioca anche nella Nazionale Under 18 della Repubblica Ceca, patria di Alena.

“Louis si è confidato con me e confrontato con suo padre – ha detto la Seredova -. Io l’ho lasciato libero di scegliere, anche se dentro di me speravo tanto che accettasse. L’ho visto come il primo traguardo importante ai sacrifici che sta facendo, una specie di ciliegina sulla torta di questi primi passi nel calcio dei professionisti”.