This Is Me, le pagelle della terza serata: Loredana Bertè da brividi (9), Fiorella Mannoia mattatrice (8)

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

IPA Silvia Toffanin

Silvia Toffanin torna su Canale Cinque con la terza puntata di This Is Me, il programma che celebra i grandi personaggi della musica, della tv e dello sport, raccontando le loro storie. Per la serata del 29 ottobre, la conduttrice ha deciso di portare in studio personalità importanti e amatissime dal pubblico, da Gerry Scotti ad Alessandro Del Piero, passando per Loredana Bertè e Fiorella Mannoia.

Buffon e l’emozione per il figlio Thomas. Voto: 7

Emozioni e ricordi per Gigi Buffon che nel salotto di Silvia Toffanin racconta l’emozione di vedere il figlio Thomas, nato dall’amore per Alena Seredova, esordire in serie A come attaccante del Pisa. Nella sfida contro il Bologna il giovane calciatore è sceso in campo, giocando nel ruolo di esterno, rendendo orgoglioso l’ex portiere della Juventus e la mamma Alena Seredova.

“Se rivivo l’emozione del mio esordio? No, è maggiore – ha spiegato l’ex portiere perché noi siamo molto sfacciati per cui sappiamo che alla fine sappiamo badare a noi stessi, mentre i nostri figli li vediamo sempre un po’ più fragili e abbiamo paura possa succedere qualcosa”.

Lo sportivo ha poi parlato della sua carriera, ripercorrendola con filmati e racconti come nello stile di This Is Me. “Nasco in una famiglia di grandi sportivi – ha spiegato alla conduttrice -, la nostra è stata una famiglia molto unita. Il mio primo tuffo è stato sulla neve. Sono diventato portiere per una folgorazione, poi sono andato direttamente al Parma”.

Gerry Scotti, le lacrime e la confessione sulla carriera. Voto: 9

Amatissimo dal pubblico e reduce del grande successo de La Ruota della Fortuna, Gerry Scotti ha ripercorso la sua carriera fatta di umiltà, di crescita personale e di lavori che, a poco a poco, e con passione, gli hanno consentito di realizzare il suo sogno.

Gerry ha spiegato di essere rimasto, nonostante tutto, sempre la stessa persona semplice, tutto grazie agli amici e alla famiglia. Il conduttore si è commosso parlando dei nipoti, ma anche del suo percorso di vita.

“Rivedendo alcuni di questi passaggi, ho sempre pensato di essere un miracolato – ha confidato a Silvia Toffanin -. E questo mi ha aiutato molto, perché puoi anche smettere all’improvviso e questo è il modo di apprezzare ogni singolo momento. Il mio segreto per restare me stesso? – ha aggiunto -. Continuare a frequentare gli amici di sempre, incontrarli di sera in trattoria, me lo ha permesso”.

Immancabile un giro con la Ruota della Fortuna, che Silvia Toffanin ha deciso di portare in studio. La presentatrice ha invitato anche Samira Lui che ha girato le caselle del gioco mentre Gigi Buffon, Il Volo e Gerry giocavano a indovinare la frase nascosta.

Fiorella Mannoia vera mattatrice: Voto: 8

Ma la vera mattatrice e sorpresa di questa puntata di This Is Me è Fiorella Mannoia che non solo canta e si racconta, ma fa anche ridere e divertire il pubblico. La cantante rivela di sentirsi felice come non mai, forte dell’amore del suo pubblico, in grado di darle l’energia. L’artista non si limita a questo, ma si mette alla prova nel Gioco degli Specchi con Alessandro Del Piero, fra facce buffe e risate.

Sino al colpo di scena con lo scherzo a Silvia Toffanin. In studio infatti entra, chiamato dalla cantante, Vincenzo De Lucia nei panni della conduttrice. Le “due Silvia” si sfidano in una gara tutta da ridere.

Loredana Bertè e il dolore per la morte di Mimì. Voto: 9

Loredana Bertè vive la puntata di This Is Me all’insegna di Mimì. Scomparsa nel 1995, Mia Martini aveva un rapporto profondissimo con la sorella e il loro legame non si è mai spezzato, nemmeno dopo la morte della cantante. Loredana non ha mai smesso di ricordarla e di omaggiarla, rendendo onore ad un’artista grandiosa.

“Per tre anni dopo la sua morte non sono più uscita di casa, non riuscivo a riprendermi – ha confessato a Silvia Toffanin -. Il dolore era troppo grande”. Ed è proprio a sua sorella Mimì che la Bertè ha voluto dedicare una esibizione sulle note di Almeno tu nell’universo, brano iconico della cantante. Una performance da brividi in coppia con Alberto Urso, ex cantante di Amici, che ha commosso la padrona di casa.

Al Bano Carrisi fa ballare tutti. Voto: 7

Energia allo stato puro e talento: Al Bano Carrisi fa ballare tutti nello studio di This Is Me con un medley delle sue canzoni. La sua voce potente emoziona il pubblico che intona Felicità, il grande successo cantato in passato con Romina Power. Non solo musica, il cantante ricorda anche la strada percorsa, la sua carriera fatta di momenti indimenticabili e l’amore per la famiglia. L’esistenza dell’artista pugliese è stata segnata da grandi dolori, ma lui ha saputo sempre rialzarsi, diventando un esempio per tante persone.

Federica Pellegrini si commuove per l’allenatore. Voto: 8

Sportiva tostissima, ma anche donna sensibile, Federica Pellegrini si è commossa a This Is Me grazie alla sorpresa di Virginia Castagnetti, figlia del suo storico allenatore. La nuotatrice ha ricevuto in regalo la t-shirt indossata dall’allenatore quando vinse la medaglia d’oro a Pechino.

Federica si è sciolta in lacrime parlando di Alberto Castagnetti a cui ha sempre affermato di dovere molto. “Sono passati tantissimi anni ormai – ha rivelato -, lui è mancato il 12 ottobre del 2009 però non c’è stato nessun giorno della mia vita in cui non ho pensato a lui. Un po’ lo facevo perché nuotando in quella stessa piscina in cui lui mi ha cresciuto, lo vedevo lungo la striscia nera del fondo. Poi quando ho smesso di nuotare ho continuato a vivere nella sua città. Sono quelle persone che fanno da angeli nella vita, ti prendono per i capelli e ti ricostruiscono e poi se ne vanno via troppo presto. Lui però ci sarà sempre per me”.

“Questa maglia doveva arrivare a te”, ha detto la figlia di Castagnetti. La risposta commossa di Federica non si è fatta attendere: “Sono contenta di riuscire a portare il ricordo di Alberto, grazie per questa maglietta la conserverò come un’altra maglietta che indossavo in sala parto”.

Resta sempre aggiornata: iscriviti al nostro canale WhatsApp!