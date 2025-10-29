IPA Silvia Toffanin

Per l’ultima puntata di This is Me, Silvia Toffanin ha chiamato a raccolta alcuni dei personaggi più importanti del mondo della televisione, dello spettacolo e dello sport. A essere presenti in studio nella puntata del 29 ottobre Gerry Scotti e Federica Pellegrini, ma non solo. La Ruota della Fortuna potrebbe arrivare a This is Me, una sorpresa davvero gradita: sarebbe la Toffanin a giocare con Gerry e gli altri ospiti presenti. Successo assicurato, considerando che gli spettatori de La Ruota difficilmente perderanno l’occasione di vederla in prima serata.

This is Me, gli ospiti e le anticipazioni del 29 ottobre: Gerry Scotti con La Ruota della Fortuna

Il saluto al pubblico affezionato del programma sarà davvero speciale per Silvia Toffanin: oggi mercoledì 29 ottobre chiude con l’ultima puntata dell’anno. E lo fa con ospiti d’eccezione: secondo le indiscrezioni di Leggo, infatti, pare proprio che Gerry Scotti condurrà una parte del gioco de La Ruota a This is Me, con gli ospiti presenti in studio. This is Me chiude la trilogia di appuntamenti con il filo conduttore, che è celebrare il talento in ogni sua sfumatura.

In studio, oltre a Gerry Scotti, è pronta a intervenire Samira Lui, che sta rivoluzionando il ruolo di “valletta”. Per quanto riguarda gli ospiti del mondo dello sport, invece, sono presenti ben tre calciatori leggendari, che chi ha vissuto l’adrenalina del Mondiale 2006 ricorda benissimo: Gianluigi Buffon, Fabio Cannavaro e Alessandro Del Piero. E sempre per rappresentare lo sport, ma non il calcio, bensì un’altra disciplina, troviamo la Divina: Federica Pellegrini, campionessa del nuoto.

Il capitolo musicale della puntata è sempre uno dei momenti più attesi. Silvia Toffanin accoglie alcuni protagonisti assoluti della musica italiana, tra nuove generazioni e leggende che hanno segnato interi decenni. Dalla voce inconfondibile e ribelle di Loredana Bertè, sempre capace di emozionare e sorprendere, al carisma internazionale de Il Volo, passando per Al Bano. Spazio anche ad Alberto Urso, giovane talento cresciuto tra pop e lirica, e ancora la grandissima Fiorella Mannoia. A portare invece quel tocco ormai immancabile di leggerezza e ironia è Vincenzo De Lucia, che sarà pronto a strappare sorrisi con la sua imitazione.

Dove vedere This is Me a che ora inizia

This is Me va in onda su Canale5 poco dopo La Ruota della Fortuna, a partire dalle ore 21.40 circa. Oltre che in televisione, è visibile sulla piattaforma streaming Mediaset Infinity, in streaming e on demand. This Is Me si chiude come un grande racconto corale. Silvia Toffanin accompagna i suoi ospiti in un viaggio tra vita privata e carriera, dove ogni storia diventa parte di un puzzle più grande. Attraverso ricordi e aneddoti personali, la conduttrice costruisce un dialogo autentico, per far emergere il lato più umano dei protagonisti e, allo stesso tempo, raccontare un pezzo di storia del talento italiano. L’appuntamento è quindi a stasera: Silvia Toffanin è ormai promossa in prima serata, dopo il successo ottenuto già con la scorsa edizione del programma, che però era incentrata sui talenti di Amici.

