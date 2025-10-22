IPA Silvia Toffanin

Oggi 22 ottobre torna This is Me con il secondo appuntamento: il programma, guidato da Silvia Toffanin, festeggia i 40 anni di carriera di una artista a 360°, ovvero Lorella Cuccarini. Ad oggi, la showgirl, conduttrice, ballerina, attrice e cantante ha alle spalle più di 100 programmi televisivi, oltre 2000 ore in tv e 1000 repliche a teatro. Viene quindi celebrato un talento unico, anche se non è l’unica ospite prevista per la seconda puntata. Ecco le anticipazioni.

This is Me, le anticipazioni della seconda puntata del 22 ottobre 2025

Viene annunciato come un viaggio emozionante, in cui si ripercorrono le tappe della carriera di Lorella Cuccarini, ben 40 anni di storia della televisione, di cui ne è un pezzo importante. Nel corso della serata sono diversi gli ospiti che interagiscono e intervengono per parlarne: Amadeus, Ezio Greggio ed Ezio Iacchetti, Marco Columbro, Alessandro Siani, Alessandra Celentano, Elena D’Amario, Garrison e il maestro Beppe Vessicchio. Ma anche i giovani del talent Amici di Maria De Filippi sono presenti, come Mida e Sarah Toscano. C’è lo spazio, dunque, per celebrare una grandissima artista che ha saputo fare sempre del suo meglio in ogni veste.

E i nomi dei personaggi che vedremo nel corso della puntata di stasera non sono finiti qui: ci attende l’ospitata dei Ricchi e Poveri – Angela Brambati e Angelo Sotgiu -, i Pooh, Nina Zilli e ben tre calciatori della Roma, Lorenzo Pellegrini, Gianluca Mancini e Stephan El Shaarawy. La conduttrice, Silvia Toffanin, li accoglierà nel suo studio, dove ormai è perfettamente padrona della situazione: ormai la “prova” della prima serata è stata già superata nello scorso anno.

Dove vedere This is Me e a che ora inizia

Il secondo appuntamento stagionale con This is Me ha confermato le aspettative: il programma è stato ampiamente promosso dal pubblico. La seconda puntata va in onda stasera mercoledì 22 ottobre su Canale5, dopo La Ruota della Fortuna, alle ore 21,40 circa. Oltre che in televisione, il programma è disponibile in streaming e on demand sulla piattaforma Mediaset Infinity.

Il ritorno del programma, condotto dalla Toffanin e prodotto da Fascino Pgt di Maria De Filippi, era stato anticipato da Pier Silvio Berlusconi nel corso della presentazione dei palinsesti con la stampa. Qualche anticipazione l’aveva poi data Silvia Toffanin a Sorrisi: “Quest’anno invece celebreremo e racconteremo alcuni grandi protagonisti dello spettacolo, della musica e dello sport”.

Il merito è anche della De Filippi, con cui la Toffanin collabora costantemente: “Stimo tantissimo Maria dal punto di vista professionale e ancora di più da quello umano. Con lei c’è un rapporto speciale. È una guida, un riferimento, la sento vicina come una sorella”. Con This is Me, si sta svolgendo un ottimo lavoro: un programma che guarda a tutte le fasce d’età e che celebra il talento, quello vero, che talvolta si costruisce su tanti sacrifici e persino cadendo. Tra le più attese, infatti, oltre alla mitica Lorella, c’era Angelina Mango: secondo Il Messaggero, tuttavia, non sarà presente in studio (era assente alla registrazione della seconda puntata del programma), ma potrebbe esserci un omaggio in video.