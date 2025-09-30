"This is Me", quello che era lo Speciale "Verissimo-Amici", torna con tre appuntamenti e non parla solo più del talent show: ospite Zlatan Ibrahimovic

IPA Silvia Toffanin

Colpaccio di Silvia Toffanin per This is Me, lo Speciale Verissimo-Amici andato in onda pochi mesi fa, che ora torna con una forma rinnovata e inedita. This is Me cambia, e dà spazio anche ad altre tematiche, come quella dello sport. Stando a quanto rivelato da Giuseppe Candela su Chi, nella puntata dedicata all’argomento sportivo come ospite c’è Zlatan Ibrahimovic, che torna in tv.

Zlatan Ibrahimovic ospite a This is Me da Silvia Toffanin

Stiamo assistendo a una lunga carrellata di successi per Mediaset, che porta a casa parecchi punti di share in più rispetto alla Rai. This is Me, in effetti, ha ottenuto un successo clamoroso: anche la critica si è espressa favorevolmente nei confronti di Silvia Toffanin, la padrona di casa, che ormai ha la sua cifra stilistica. Il programma torna anche durante questa stagione televisiva, condotto dalla Toffanin e prodotto da Maria De Filippi.

Ora, iniziano a circolare le prime voci sul programma: per la rubrica “C’è Chi dice” di Chi, curata dal giornalista Giuseppe Candela, Zlatan Ibrahimovic sarà ospite della Toffanin. This is Me è pronto a tornare con ben tre puntate, con ospiti speciali. Al momento non sappiamo la data di messa in onda dello show, ma ci sono tante anticipazioni sui possibili ospiti.

This is Me, le prime anticipazioni

La prima edizione del programma è stata ampiamente premiata, sia dalla critica quanto dal pubblico, con milioni di spettatori incollati allo schermo per vedere alcuni degli alunni di Amici che hanno fatto la storia del talent show firmato da Maria De Filippi. Ora, però, This is Me si amplia, e non vede solo al centro quello che di fatto era una sorta di Speciale Amici-Verissimo.

In effetti, le puntate saranno registrate a ottobre, come aveva anticipato Davide Maggio. Tra i protagonisti troviamo grandi nomi dello sport, della televisione e della musica. La prima puntata dovrebbe essere dedicata a Lorella Cuccarini, prof. di Amici, quindi c’è sempre un legame con la precedente edizione. Tra gli ospiti, anche Ornella Vanoni e Alessandro Del Piero nella puntata dedicata allo sport, a cui si aggiunge il nome di Zlatan.

Il programma è nato anche su consiglio della De Filippi stessa: “Dissi a Maria De Filippi che dovevamo fare qualcosa per celebrare Amici, che è un fenomeno che va al di là del successo televisivo. È un pezzo della storia della musica contemporanea. Abbiamo poi girato la proposta a Silvia, che è rimasta spiazzata”.

Durante la presentazione dei palinsesti, Pier Silvio Berlusconi stesso aveva parlato del futuro del programma, annunciando grandi novità e parlando dello Speciale Verissimo Prime Time: “C’è un’altra novità di Canale 5, una novità che mi tocca un pochino anche a livello personale, quindi come vedete rischio un leggero imbarazzo. Ci saranno 3-4 serate di Verissimo Speciale Prime Time. Silvia, ho dovuto insistere, ad oggi dovrebbe fare queste serate. La novità è che ci sarà un aggancio molto più forte all’attualità, quindi: cronaca, perché no spettacolo, ma anche sport, più legati all’attualità alle notizie, anche storie da raccontare, ma calde”.