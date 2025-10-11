Silvia Toffanin, la carta vincente per This is Me: gli ospiti e quando inizia

Silvia Toffanin ha la sua carta vincente per "This is Me": la data di inizio, quante serate sono e gli ospiti del programma

IPA Silvia Toffanin

Silvia Toffanin è più che lanciata verso una brillante carriera anche in prima serata. Oltre agli appuntamenti di Verissimo, che ormai vanno in onda con il bis, coprendo sabato e domenica pomeriggio, il prime time Mediaset ha una nuova stella. E, oltre a farsi valere con la sua cifra stilistica, la Toffanin ha deciso di battere sul tempo qualsiasi risata di troppo: a This is Me, stando alle anticipazioni, c’è il comico Vincenzo De Lucia. Che propone una sua imitazione.

This is Me, ospite Vincenzo De Lucia: Silvia Toffanin gioca di strategia

Con una Dandolo Flash, Dagospia conferma l’indiscrezione circolata negli scorsi giorni: “Silvia Toffanin gioca d’anticipo sulla Gialappa’s Band, che nella nuova edizione presenterà l’imitazione della compagna di Berlusconi. Avrà come ospite il suo clone interpretato dall’imitatore campano Vincenzo De Lucia”.

Di certo è un gran colpo. Non solo perché così l’imitazione della Toffanin in televisione va proprio alla presenza della conduttrice, in un programma che torna per la seconda volta e che si è confermato un successo. No, vince soprattutto per un motivo, perché l’autoironia è una dote rara. Saper ridere di sé è quanto di più difficile esista. E finora in poche sono in quel podio, da Maria De Filippi a Milly Carlucci. E di certo questa scelta andrà a favore, in particolare perché è la Toffanin a spostare l’attenzione, dalla battuta all’autoironia. E ormai manca davvero poco per ritrovare la conduttrice in prima serata.

Le prime anticipazioni di This is Me e quando inizia

Torna su Canale5 l’appuntamento con This is Me, il programma Speciale Verissimo-Amici che lo scorso anno ha conquistato il successo di critica e pubblico. E se l’anno scorso era dedicato proprio ai talenti di Amici, che ormai sono stelle del mondo dello spettacolo italiano, quest’anno le puntate, per un totale di tre, cambiano format, perché non sono incentrate solo sul talent che va in onda su Mediaset e che è prodotto da Fascino.

La seconda edizione di This is Me è prodotta per Mediaset da Fascino: sono tre le serate evento dedicate ai personaggi del mondo della musica, dello sport e dello spettacolo. Sono attesi Zlatan Ibrahimović, Laura Pausini e Christian De Sica. E c’è sempre un filo conduttore di base con Amici, ovvero celebra il talento che può cambiare la vita.

La Toffanin, che secondo molti è “l’erede” di Maria De Filippi, scelta da lei stessa, è ormai lanciata nelle prime serate Mediaset. Lo stesso Pier Silvio Berlusconi, in occasione dei palinsesti Mediaset, aveva parlato dei progetti in cantiere. “C’è un’altra novità di Canale 5, una novità che mi tocca un pochino anche a livello personale, quindi come vedete rischio un leggero imbarazzo. Ci saranno 3-4 serate di Verissimo Speciale Prime Time. Silvia, ho dovuto insistere, dovrebbe fare queste serate. La novità è che ci sarà un aggancio molto più forte all’attualità, quindi: cronaca, perché no spettacolo, ma anche sport, più legati all’attualità alle notizie, anche storie da raccontare, ma calde”. Intanto, però, l’appuntamento con This is Me è per mercoledì 15 ottobre.