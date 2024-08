Fonte: Getty Images Maria De Filippi

“L’ha scelta come sua erede”. Gli esperti di spettacolo non hanno dubbi: è Silvia Toffanin l’erede di Maria De Filippi, e la prossima stagione televisiva è addirittura “cruciale” per quello che sarà il futuro di Mediaset. Di cui la De Filippi è di certo “Regina”, ed è questo il motivo per cui probabilmente ha rifiutato la proposta di contratto di Nove. A Mediaset è a casa, e i suoi programmi rimangono tra i più seguiti: Amici, Uomini e Donne, C’è Posta per Te sono una certezza. Ma ora la prima serata tra Maria De Filippi e Silvia Toffanin sarà un banco di prova per – forse – qualcosa di più grande.

Silvia Toffanin è l’erede di Maria De Filippi

Stando a quanto riportato dal settimanale Mio, non ci sono dubbi: è Silvia Toffanin l’erede di Maria De Filippi. “Maria De Filippi ha fatto la sua mossa e ha scelto la sua erede, Silvia Toffanin. Il passaggio di testimone verrà sancito nella prossima stagione televisiva e rappresenterà un momento cruciale per il piccolo schermo, forse una nuova era per la televisione italiana. Verissimo e Amici uniranno le forze per celebrare gli artisti di successo nati nella scuola dei talenti di De Filippi”.

Potrebbe essere quindi lei la candidata al “passaggio di consegne”, in un futuro nemmeno troppo lontano. “Possiamo dirvi che è stata proprio Maria a scegliere Silvia Toffanin come conduttrice del programma. La Toffanin non vedeva l’ora di mettersi alla prova nel prime time della rete, probabilmente desiderosa di esplorare nuovi orizzonti di gloria televisiva”, ha riportato il settimanale. Il patrimonio produttivo della De Filippi è di certo immenso: con Fascino, è riuscita a diventare un personaggio di punta della televisione italiana, la conduttrice storica, colei che mantiene e punta al rialzo con lo share.

Amici-Verissimo, cosa sappiamo del programma

Durante la presentazione dei Palinsesti Mediaset 2024-2025, è stato Pier Silvio Berlusconi a presentare il programma Amici-Verissimo. Un modo per celebrare i volti noti del talent show di Maria De Filippi: tanti “studenti” di Amici sono diventati i grandi nomi della musica italiana. Ma è sicuramente anche il “terreno di gioco” ideale dove testare Silvia Toffanin, che da anni è ormai al timone di Verissimo, programma che ha cucito a sua immagine e somiglianza.

Cosa sappiamo del nuovo programma? Qualche dettaglio è stato anticipato proprio da Berlusconi stesso nella presentazione a Cologno Monzese. “Maria De Filippi e Silvia Toffanin faranno insieme queste serate con l’intento di celebrare i grandi artisti nati e cresciuti grazie ad Amici. (…) Maria si è detta d’accordo con me, ha sottolineato che sarebbe bello anche per i suoi talenti, ma che naturalmente non poteva celebrarli lei, così a lei è venuta l’idea di coinvolgere Silvia Toffanin. Le serate sono due, ma spero in tre”. Ora non rimane che attendere la nuova stagione televisiva: per il programma Amici-Verissimo, la curiosità è davvero tanta, anche perché sono tantissimi gli artisti che verranno celebrati. “Credo ci saranno momenti di spettacolo, di racconto/interviste e ospiti musicali e non”. La ricetta vincente per incuriosire il pubblico.