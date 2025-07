Pier Silvio Berlusconi, la scelta su Silvia Toffanin (con l’aiuto di Maria De Filippi)

Ansa Silvia Toffanin

Durante la serata con la stampa avvenuta l’8 luglio, sono stati presentati i Palinsesti Mediaset: tante le novità, con la Rete che ha scelto di rafforzarsi già durante l’estate, sostituendo Paperissima Sprint (che ora va in onda su Italia1) con La Ruota della Fortuna. Per la prima serata, è stata confermata ancora una volta Silvia Toffanin, con This is Me e lo speciale Verissimo Prime Time, dove si apre anche all’attualità. Una scelta non casuale, quella di Pier Silvio Berlusconi, che punta sempre di più sulla conduttrice, con il sostegno di Maria De Filippi, da molti considerata il suo vero braccio destro. Ma procediamo per punti.

Silvia Toffanin, futura star da prima serata: la scelta di Pier Silvio Berlusconi

Mediaset è di fronte a un’evoluzione, e non una rivoluzione, e al momento la strada presa sta dando i suoi frutti: il ritorno de La Ruota della Fortuna è stato accolto più che positivamente dagli spettatori, che ogni sera scelgono Canale5 per l’access prime time. In onda, c’è Temptation Island, che non solo raddoppia ma è stato anche allungato. E, nonostante gli errori, da The Couple a La Talpa – “due dei reality più brutti mai visti”, parola di Pier Silvio – c’è il fermo desiderio di guardare al futuro. Ch si chiama (anche) Silvia Toffanin.

La padrona di casa di Verissimo torna in prima serata anche nel 2025, dopo il successo ottenuto con This is Me. E lo fa proprio con la seconda edizione dello speciale e con Verissimo Prime Time: “Il bis di This is me, con Fascino e Maria De Filippi a muovere i fili e salvare la baracca“, così scrive Dagospia, andando a rafforzare l’immagine del braccio destro di Pier Silvio Berlusconi, che è proprio la conduttrice stessa. Nel 2026, poi, si attende l’arrivo di Verissimo in prima serata su Canale5, per tre o quattro puntate, e anche in questo caso c’è sempre un nome dietro, ed è quello di Maria.

L’erede televisiva di Maria De Filippi

Quasi un anno fa, ad agosto 2024, si parlava di Silvia Toffanin come l’erede di Maria, scelta proprio dalla conduttrice stessa. “Il passaggio di testimone verrà sancito nella prossima stagione televisiva e rappresenterà un momento cruciale per il piccolo schermo, forse una nuova era per la televisione italiana. Verissimo e Amici uniranno le forze per celebrare gli artisti di successo nati nella scuola dei talenti di De Filippi”.

In effetti, This is Me è stato un successo di ascolti e di critica: così, si giunge alla stagione televisiva 2025/2026 con la Toffanin come punta di diamante. La struttura di Verissimo Prime Time non è poi casuale: si ispira al modello lavorativo e professionale del padre dei talk show, ovvero Maurizio Costanzo. Possiamo aspettarci molto dal sodalizio, ma anche dalla Toffanin stessa, che ora evidentemente è più pronta che mai a prendere ancora di più le redini dei programmi, dopo l’ottimo lavoro svolto con Verissimo e il doppio appuntamento fisso settimanale che va ormai avanti da anni al sabato e alla domenica. Una certezza del palinsesto del weekend. E non solo.