Gerry Scotti, l’attacco ad Affari Tuoi durante il debutto de La Ruota della Fortuna

Durante la prima puntata de La Ruota della Fortuna, non è passato inosservato un commento di Gerry Scotti: "Perché noi i soldi non li regaliamo"

IPA Gerry Scotti

Dopo l’affondo su Affari Tuoi, non è passato inosservato un commento di Gerry Scotti durante la prima puntata de La Ruota della Fortuna, programma cult tornato in onda il 14 luglio. Un riferimento nemmeno poi troppo velato, considerando che molti hanno subito associato la frase al gioco dei pacchi, condotto da Stefano De Martino.

Gerry Scotti, debuto stellare con La Ruota della Fortuna: la frecciata ad Affari Tuoi

Il debutto di Gerry Scotti con La Ruota della Fortuna è stato a dir poco stellare, seguito da 3.643.000 telespettatori, con il 21.9% di share, battendo Rai1 e TecheTeche Top Ten. Ma deve ancora scendere in campo l’avversario più temibile per lo Zio Gerry, ovvero Stefano De Martino con Affari Tuoi. Scotti si era già espresso sul meccanismo di Affari Tuoi – “assomiglia molto di più a una riffa, si avvicina alla ludopatia” – ma, durante la prima puntata, non è mancato un ulteriore riferimento.

“Perché noi i soldi non li regaliamo, qui sono loro che se li devono conquistare”, una “frecciatina”, come si suol dire, ben assestata, che ha lasciato ben poco spazio all’immaginazione. Le parole di Scotti sono arrivate dopo il commento perentorio dello stesso Pier Silvio Berlusconi durante la serata con la stampa, in cui aveva commentato il successo di Affari Tuoi. “Mi chiedo se sia giusto che la Rai, servizio pubblico, mandi in onda, nella fascia di massimo ascolto, un giochino che è ciò di più vicino all’azzardo che ci possa essere. La domanda me la porrei, per fortuna non sono un dirigente Rai. Detto questo, tanto di cappello per un programma che fa il 30% tutte le sere”.

Gerry Scotti e le parole su Stefano De Martino

Paperissima Sprint, che si è spostato su Italia1, è stato sostituito, nella fascia del preserale, da Gerry Scotti con La Ruota della Fortuna, programma cult della televisione, che rimarrà in onda fino al ritorno di Striscia, previsto per novembre. Fa tutto parte del progetto di evoluzione di Mediaset, che ha scelto di puntare, oltre che su La Ruota, anche sul ritorno di Sarabanda. Al momento Affari Tuoi è in vacanza, e la Rai ha scelto di mandare in onda Bianca Guaccero con TecheTeche Top Ten: Stefano De Martino si sta godendo la sua sosta estiva e lo rivedremo in onda dal 7 settembre 2025. La data ufficiale è stata annunciata durante la presentazione dei Palinsesti Rai.

Proprio al Corriere della Sera, in un’intervista rilasciata in occasione del ritorno de La Ruota della Fortuna, Scotti aveva detto su Affari Tuoi, in merito allo share: “Se abitualmente fanno il 28% di share e si mettono a fare il 25% vorrà dire che il risultato è arrivato”. Non solo: oltre ad avere commentato il game show popolare di Rai1, aveva aggiunto il suo pensiero sul conduttore, De Martino, e sul motivo del suo successo. “Per la freschezza, la giovinezza, la novità nel panorama televisivo, per quel guizzo di napoletanità che, da Totò in poi, funziona. E poi la bellezza: diciamolo, i belli sono avvantaggiati. Ma nella vita tanti sono come me, uomini normali: io sono l’alternativa ai belli”.