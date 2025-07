Pier Silvio Berlusconi contro Affari Tuoi: “Un giochino vicino all’azzardo”

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

Pier Silvio Berlusconi commenta Affari Tuoi e il possibile passaggio di Stefano De Martino a Mediaset dopo la presentazione dei palinsesti Mediaset. L’amministratore delegato di Mfe si è lasciato andare a dichiarazioni importanti, parlando anche del futuro della televisione e dei personaggi che popoleranno la prossima stagione televisiva.

Nel corso della conferenza stampa, Pier Silvio Berlusconi ha detto la sua su Affari Tuoi, uno dei programmi Rai di maggiore successo, condotto da Stefano De Martino.

“Mi chiedo se sia giusto che la Rai servizio pubblico mandi in onda, nella fascia di massimo ascolto, un giochino che è ciò di più vicino all’azzardo che ci possa essere – ha spiegato -. La domanda me la porrei, per fortuna non sono un dirigente Rai”. Poi ha aggiunto: “Detto questo, tanto di cappello per un programma che fa il 30% tutte le sere”.

Format di punta dell’access prime, Affari Tuoi è uno fra gli show più amati della Rai. L’arrivo di Stefano De Martino ha risollevato ancora di più gli ascolti, consentendo alla trasmissione di battere ogni record. Nella puntata di lunedì 20 gennaio, lo show ha registrato oltre 7 milioni di telespettatori, con uno share del 32,3%.

Numeri da capogiro che hanno dimostrato la forza non solo del programma, ma anche della conduzione dell’ex marito di Belen Rodriguez. Non solo: Berlusconi ha confermato delle trattative passate con De Martino che avrebbe dovuto condurre Striscia la Notizia.

“Con Stefano De Martino, confermo, eravamo in fase di trattativa per ‘Striscia’ – ha rivelato -. Poi Amadeus ha fatto il patatrac, aprendogli la strada su Rai 1. Eravamo a un buon punto ma poi gli si è aperta la strada di access su Rai 1 e se fossi stato in lui avrei fatto la stessa cosa”.

Il commento di Pier Silvio Berlusconi su Diletta Leotta, Ilary Blasi e Barbara D’Urso

Quelle su Stefano De Martino non sono state le uniche dichiarazioni forti di Pier Silvio Berlusconi. L’imprenditore e l’amministratore delegato ha parlato anche di altri personaggi forti della tv e trasmissioni flop. In particolare The Couple, condotto da Ilary Blasi, e La Talpa, guidato da Diletta Leotta.

“Sono due dei prodotti più brutti che abbia mai visto in televisione – ha svelato senza mezzi termini -. Abbiamo sbagliato. Non dobbiamo più cadere in errori di questo tipo. I reality sono un genere non alla fine, anzi, hanno ancora tanto da dire. Si tratta di prodotti fatti bene e altri fatti male. Ad esempio, questa stagione non è stata particolarmente positiva per Il Grande Fratello, ma rimane una delle machine più straordinarie della tv. L’Isola dei famosi è andata bene ma si può migliorare”.

Riguardo all’intervista di Barbara D’Urso, in cui parlava dell’addio a Mediaset e del possibile ritorno in televisione, Berlusconi ha affermato di non aver letto le dichiarazioni della conduttrice. Infine Pier Silvio ha commentato le voci riguardo l’arrivo nella Rete del Biscione di Alessandro Cattelan.

“Ha fatto un numero zero di un suo programma, che non è dispiaciuto. Potremmo decidere di farlo crescere per una prima serata di Italia 1 ma vedremo. Potrebbe essere questo il prodotto o un altro, con Cattelan o meno”, ha dichiarato.