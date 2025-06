Barbara D’Urso conferma il ritorno in tv su Rai 1: “Programma in prima serata”

IPA Barbara D'Urso

Da due anni manca dal piccolo schermo eppure, come ha detto lei stessa, “il mio non esserci è stato più forte della mia presenza”. Barbara D’Urso è pronta a tornare in tv e lo ha confermato in una intervista in cui ha raccontato questo ultimo periodo, fatto di delusioni cocenti e grande pazienza, in attesa che le porte giuste si riaprissero per lei. E così è stato: per lei è pronto un nuovo show in prima serata su Rai1, di cui ha svelato alcuni dettagli, senza dimenticare di togliersi qualche sassolino dalla scarpa.

Barbara D’Urso, il nuovo programma in prima serata su Rai1

Per anni ha tenuto incollati milioni di spettatori alla tv, poi è arrivata la decisione di Mediaset da estrometterla dalla conduzione dei suoi programmi di punta e da allora si è eclissata. Il pubblico però le ha sempre riconosciuto talento, dimostrandole affetto continuo. E oggi, a distanza di due anni, Barbara D’Urso è pronta a tornare in tv, come anticipato da Williams Di Liberatore, direttore dell’Intrattenimento prime time Rai.

Lo ha confermato lei stessa ai microfoni del Corriere della Sera, in una lunga intervista nella quale ha raccontato del periodo decisamente non facile che ha attraversato. E ha svelato alcuni dettagli del nuovo programma di Rai1 che guiderà prossimamente. “È un progetto di “emotainment” bello, elegante, popolare, commovente e divertente“, ha rivelato D’Urso, cucito su di lei e sul “Prime Time di Rai Uno. Al direttore è piaciuto moltissimo. L’idea è di fare 4 o 5 puntate, il venerdì sera. Tra l’altro, ho visto che a gennaio il bel programma della Clerici si sposterà dal venerdì al sabato. Tutto quadra”.

In questi anni Barbara non è scomparsa per sua scelta, come ha ribadito in più di un’occasione, ma ha preso lei la decisione “di stare tranquilla, in un angolo, di non parlare, non replicare mai alle mille cose che ho letto. E aspettare. La pazienza è la virtù dei forti, e io sono una donna forte“. E non ha nascosto che leggere continuamente notizie su di lei – anche poco piacevoli – le abbia fatto male, anche se il suo pubblico non l’ha mai abbandonata davvero.

“Non nego che mi sia passato sopra un Tir“, ha raccontato. “Ma non mi piace il ruolo della vittima, anche perché francamente nel mondo accadono cose talmente terribili che io sono solo un granello di polvere. Sono fortunata perché ho tanti amici, una famiglia che amo e mi ama. Quanto al Tir, se cadi, ti metti sui gomiti, poi sulle ginocchia, ti rialzi e vai avanti, perché la vita va vissuta così”.

Le frecciate ai colleghi

Quello del pubblico è un sostegno che non l’ha mai abbandonata, nonostante non siano mancati i momenti difficili in questi ultimi due anni, fatti di delusioni e tanta amarezza. Soprattutto dopo aver avuto la consapevolezza di essersi sempre spesa per la rete e per gli spettatori. “Nel mio appartamento non avevo più nemmeno la biancheria. A un certo punto su Canale 5 ho condotto 4 programmi contemporaneamente: Pomeriggio 5, Domenica Live, Non è la d’Urso e GF. Tutte le mattine facevo la riunione a Cologno con 15 giornalisti”, ha raccontato al Corriere.

Senza dimenticare di togliersi qualche sassolino dalle scarpe: “Nessuno ha interceduto nella mia sfera professionale. Anche perché non ne ho avuto bisogno: hanno parlato per me il mio lavoro, i miei risultati, il mio entusiasmo, il senso di responsabilità”, ha sottolineato Barbara, smentendo le voci che la volevano raccomandata dal politico di turno. “Non sono mai mancata un giorno, nemmeno con la febbre a 41 e con la schiena bloccata, mi facevo una iniezione di Voltaren e andavo lo stesso. Vivevo in camerino”. Una dichiarazione che suona come una frecciata a Myrta Merlino, le cui assenze frequenti a Pomeriggio Cinque l’hanno portata a doversi giustificare per le sue condizioni di salute precarie.

E non le ha mandate a dire neanche a chi l’accusava di fare del trash: “Cercare di dare voce ai sentimenti delle persone comuni è trash? Ho raccontato storie semplici, perché ci si riconoscessero gli italiani. Qual è il confine tra trash e popolare? La Corrida di Corrado era trash?”. Pochi, anzi pochissimi, i colleghi che le sono rimasti accanto in questo periodo complicato: “Si è esposto pubblicamente solo Gerry Scotti, ha detto che da telespettatore io gli mancavo. Ed è stata molto carina Simona Ventura, con Giovanni Terzi: in privato ieri mi ha chiamato dicendo che è assolutamente ingiusto quello che stavo vivendo. Gli altri? Mah…”.