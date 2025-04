Myrta Merlino e le assenze da Pomeriggio Cinque: “Dolori lancinanti per più di due mesi”

Fonte: IPA Myrta Merlino

In molti hanno storto il naso per le numerose assenze di Myrta Merlino a Pomeriggio Cinque, il programma di Canale 5 di cui ha preso il timone dopo l’uscita di scena – e non per sua volontà – di Barbara D’Urso. Adesso però la conduttrice ha svelato il perché della sua presenza scostante nello show, confessando di aver avuto problemi di salute che l’hanno costretta a fermarsi in più di un’occasione.

Myrta Merlino, la priorità alla famiglia e alla salute

Non intende più sacrificare la sua vita privata per la carriera: questo il messaggio di Myrta Merlino nell’intervista rilasciata a Ok Salute e Benessere, in cui ha parlato del delicato equilibrio tra salute e impegni lavorativi, oggi sempre più pressanti. Tanto da portarla a prendere una decisione importante, quella di prendere una pausa dalla sua fittissima agenda: “Si arriva a un certo punto in cui non è più la vita a doversi incastrare e adeguare al lavoro, ma il lavoro a doversi adattare alla vita. Sono stata quotidianamente in diretta per 14 anni. Sono 13 anni che vivo con questo ritmo, come se fossi dentro a un frullatore sempre acceso”.

E ha aggiunto, con grande onestà: “In questi casi hai due possibilità: o lasci che tutto si modelli su te, che la televisione ti consumi completamente, trasformandoti in una macchina da diretta, una persona che pensa unicamente alla carriera, o arrivi a un punto in cui molli perché non ce la fai più”.

Un equilibrio difficile da mantenere, specialmente quando c’è un impegno quotidiano che ti porta a entrare nelle case degli italiani: “Nel mio caso devo anche conciliare la vita privata: ho tre figli e un compagno a cui tengo molto. Cerco quindi di ritagliarmi degli spazi vitali, come madre, compagna e donna”.

Nonostante tutto però il lavoro a Pomeriggio Cinque prosegue, e anche con una certa soddisfazione: in una recente intervista a Gente Myrta Merlino ha ammesso di essere felice del lavoro svolto finora con la sua squadra. “Trattiamo tutti i colori della cronaca, da quella nera a quella rosa, più leggera. Una grande semina che sta dando i suoi frutti: abbiamo consolidato e intercettato il nostro pubblico, ma soprattutto dato una forte identità giornalistica al programma, come richiesto dall’azienda”.

I problemi alla gola e le assenze da Pomeriggio Cinque

A un certo punto, in quell’agenda fittissima di impegni, si è fatto spazio un problema di salute che non poteva più essere ignorato: “Il mio corpo mi ha mandato segnali inequivocabili, che ho dovuto prima ascoltare e poi affrontare“, ha raccontato. Poi è scesa nei dettagli, spiegando cosa ha compromesso la sua quotidianità.

“Qualche anno fa ho iniziato a manifestare disturbi alla gola, che è sempre stato il mio punto debole. Ho avuto problemi importanti alla tiroide e l’ho rimossa quindici anni fa. Poi ho cominciato a soffrire di tonsilliti ricorrenti. Dopo un inverno infernale con placche continue e dosi massicce di antibiotici rigorosamente prescritte dai medici, un otorinolaringoiatra ha deciso che l’unica strada percorribile era quella di togliermi le tonsille“.

Il post intervento, che non ha risolto del tutto le sue problematiche, è stato parecchio complicato: “È un’operazione banale, da bambini, ma non la auguro a nessuno da adulti: la convalescenza è dolorosissima. Sono stata molto male, ho avuto dolori lancinanti per più di due mesi“.