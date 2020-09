Chi è Fiorella Bonizzi, la moglie di Fulvio Abbate

editato in: da

Fulvio Abbate, lo scrittore palermitano e opinionista televisivo concorrente del Grande Fratello Vip 5, è sposato da anni con Fiorella Bonizzi. La coppia si è unita in matrimonio nel lontano 1996, dicendosi sì nel corso di una cerimonia che ha avuto luogo a Las Vegas, negli USA.

Sette anni dopo le nozze, ossia nel 2003, Fulvio Abbate e Fiorella Bonizzi hanno accolto la figlia Carla. Tornando al matrimonio, ricordiamo che è stato celebrato nella Graceland Wedding Chapel, una delle più importanti della città statunitense.

Se su Fulvio Abbate si conoscono numerosi dettagli – a cominciare dalle tappe della sua attività di scrittore, iniziata nel 1990 con Zero Maggio a Palermo – diverso è il caso della moglie. Fiorella Bonizzi, infatti, lavora lontano dal mondo dello spettacolo e, a quanto pare, non è presente su Instagram.

Sul profilo dello scrittore, seguito sul sopra citato social da oltre 4mila persone, non compaiono scatti di Fiorella e, in generale, nessun riferimento alla vita privata. Abbate, che in occasione della puntata del 28 settembre 2020 è in nomination assieme ad Adua Del Vesco, Massimiliano Morra e Francesca Pepe – uno di loro sarà il primo eliminato della quinta edizione de Il Grande Fratello Vip, già ricca di colpi di scena e di momenti di commozione – preferisce infatti dedicare Instagram alla narrazione della sua attività di intellettuale.

La coppia ha quindi scelto di mantenere la propria storia d’amore lontana dai riflettori del mondo dello spettacolo. Come già detto, della moglie di Fulvio Abbate si sa davvero poco. Tra le poche immagini disponibili di lei ci sono le foto scattate a eventi ai quali ha presenziato con il marito. Da queste istantanee, si può vedere che Fiorella Bonizzi è un’affascinante donna mora apparentemente coetanea del consorte (questo significa che potrebbe avere poco più di 60 anni).

Rimanendo nell’ambito delle specifiche sulla moglie di Fulvio Abbate, facciamo presente che non sono disponibili informazioni certe in merito al suo lavoro. La stessa cifra di discrezione contraddistingue la vita della figlia Carla.

Di lei, che come già detto è nata nel 2003, si sa molto poco. Presente ogni tanto nelle foto di Facebook del padre, nel 2011 ha visto i suoi disegni comparire tra le illustrazioni del libro di Abbate Le Avventure di Super Trappi ed è molto amica di un’altra celebre figlia d’arte, ossia Anna Lou Castoldi.