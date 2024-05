Ascolti tv dell’8 maggio, tutti per Fiorella Mannoia in Una Nessuna Centomila

Fiorella Mannoia e Amadeus su Rai 1 non lasciano scampo negli ascolti. "Chi l'ha visto?" non delude

Fonte: Getty Images Amadeus e Fiorella Mannoia

La battaglia per gli ascolti dell’8 maggio vede in pole position Fiorella Mannoia che su Rai 1 è stata protagonista con Amadeus di Una Nessuna Centomila in Arena. Su Rai 3 è andato in onda Chi l’ha visto?. Mentre le reti Mediaset hanno proposto su Italia 1 La pupa e il secchione e su Canale 5 il film, Una famiglia vincente – King Richard.

Su Rai 1 Fiorella Mannoia e Amadeus hanno radunato i grandi della musica all’Arena di Verona per dire basta alla violenza sulle donne. Tra gli artisti che hanno partecipato alla serata ci sono stati Alessandra Amoroso, Annalisa, Samuele Bersani, Big Mama, Brunori Sas, Elodie, Emma, Niccolò Fabi, Achille Lauro, Ermal Meta, Francesca Michielin, Fabrizio Moro, Mahmood, Noemi, Piero Pelù, Giuliano Sangiorgi, Tananai, Paola Turci, Anna Foglietta e Massimiliano Caiazzo.

Su Rai 3 è tornato il consueto appuntamento con Chi l’ha visto? dove Federica Sciarelli ha presentato le novità sul caso di Denise Pipitone. Poi il caso di Paolo Maccario, gravemente malato, ricoverato in una casa di cura in Ucraina che vuole tornare a casa in Italia: finalmente la svolta. Infine, la storia di Franco, innamoratosi via social di una persona che si faceva passare per la famosa cantante Dua Lipa: prima di sparire aveva fatto un importante versamento in bitcoin.

Su Italia 1 La pupa e il secchione, condotto da Enrico Papi e in giuria, Paola Barale, Aldo Montano e Candida Morvillo, è arrivato alla semifinale con un crescendo di tensione tra gli sfidanti.

Prima serata, ascolti tv dell’8 maggio: Una Nessuna Centomila vince

Su Rai 1 Una Nessuna Centomila incolla al piccolo schermo 3.834.000 spettatori pari al 25.8% di share. Su Canale5 Una Famiglia Vincente – King Richard piace a 1.518.000 spettatori con uno share del 10.7%. Su Rai2 Delitti in Paradiso raduna 749.000 spettatori pari al 4.6% di share (primo episodio a 780.000 e il 4%, secondo episodio a 857.000 e il 5.1%, terzo episodio a 597.000 e il 4.8%).

Su Italia1 La Pupa e il Secchione diverte 588.000 spettatori con il 4.1% (presentazione di 16 minuti: 710.000 – 3.7%). Su Rai3, dopo una presentazione (1.070.000 – 5.4%), Chi l’ha Visto? segna 1.582.000 spettatori pari al 10%. Su Rete4 Fuori dal Coro totalizza un a.m. di 774.000 spettatori (5.7%). Su La7 Una Giornata Particolare segna 925.000 spettatori e il 5.8%. Su Tv8 4 Hotel ottiene 270.000 spettatori con l’1.5% (episodio in replica in seconda serata: 182.000 – 1.4%) Sul Nove Come ti ammazzo il bodyguard è seguito da 259.000 spettatori con l’1.6%.

Access Prime Time, dati dell’8 maggio

Su Rai1 Cinque Minuti raccoglie 3.920.000 spettatori (19.7%) e Affari Tuoi conquista 5.252.000 spettatori pari al 26.2% di share. Su Canale5 Striscia la Notizia è visto da 2.905.000 spettatori pari al 14.5%. Su Italia1 NCIS – Unità Anticrimine piace a 1.458.000 spettatori con il 7.3%.

Su Rai3 Il Cavallo e la Torre è visto da 1.122.000 spettatori (5.6%) e Un Posto al Sole appassiona 1.673.000 spettatori (8.3%). Su Rete4 Prima di Domani ha radunato 570.000 spettatori con il 2.8%. Su La7 Otto e Mezzo ottiene 1.958.000 spettatori (9.7%). Su Tv8 il post partita di Conference League raccoglie 363.000 spettatori con l’1.8%. Sul Nove Don’t Forget the Lyrics piace a 549.000 spettatori (2.7%).

Ascolti tv Preserale, dati dell’8 maggio

Su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei 7 ha ottenuto un ascolto medio di Su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei 7 ha ottenuto un ascolto medio di 3.055.000 spettatori pari al 23.2% mentre L’Eredità ha coinvolto 4.225.000 spettatori pari al 26.5%. Su Canale5 Gira La Ruota della Fortuna ha intrattenuto 2.068.000 spettatori (17.2%) mentre La Ruota della Fortuna ha raccolto 3.136.00 spettatori con il 20.8%. Su Rai2 il Tennis con gli Internazionali d’Italia raccoglie 309.000 spettatori (2.3%), dalle 18.56 alle 19.10, e 267.000 spettatori (1.5%), dalle 19.51 alle 20.09. Tra le due parti del Tennis . NCIS – Unità Anticrimine raccoglie 335.000 spettatori (2.2%). Radio 2 Social Club segna 214.000 spettatori con l’1.1%. Su Italia1 Studio Aperto Mag sigla 451.000 spettatori con il 3.2% e C.S.I. – Scena del Crimine raccoglie 883.000 spettatori con il 4.8%. Su Rai3 le news dei TGR tengono informati 2.181.000 spettatori (13.1%). A seguire Blob segna 903.000 spettatori pari al 4.8% e La Gioia della Musica raccoglie 812.000 spettatori pari al 4.1%. Su Rete4 Terra Amara interessa 520.000 spettatori (2.8%). Su La7 Padre Brown raduna 203.000 spettatori (1.4%). Su Tv8 la semifinale di ritorno di Conference League Brugge – Fiorentina ha conquistato 730.000 spettatori con il 4.5% (primo tempo: 430.000 – 3.1%, secondo tempo: 992.000 – 5.3%). Sul Nove Cash or Trash – Chi Offre di Più? è scelto da 395.000 spettatori (2.4%).