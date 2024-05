Ascolti tv del 16 maggio, Viola come il mare 2 conquista tutti

Su Canale 5 la terza puntata di "Viola come il mare 2" si scontra con il film di Rai 1 "Tutto per mio figlio"

Fonte: Ufficio stampa - Mediaset Francesca Chillemi in "Viola come il mare 2"

Su Canale 5 Viola come il mare 2, la fiction con Francesca Chillemi e Can Yaman, è pronta per il podio degli ascolti tv. Rai 1 contrattacca col film Tutto per mio figlio. Mentre su Rai 3 Fuori dal fango se la vede con Dritto e Rovescio su Rete 4.

Su Canale 5 è andata in onda la terza puntata di Viola come il mare 2 (leggi la nostra intervista a Chiara Tron, alias Tamara). Il test del DNA ha chiarito ogni dubbio, Viola e Francesco non sono fratelli. Ma questo significa che ancora la giornalista non sa chi è suo padre. E intanto tutto ruota attorno alla morte di una violinista.

Rai 3, in occasione del primo anniversario delle alluvioni della Romagna del maggio 2023, ha mandato in onda il documentario Fuori dal fango. Su Rete 4 invece a Dritto e Rovescio Paolo Del Debbio ha intervistato Matteo Salvini ed Elly Schlein, in merito all’agenda politica dei partiti di appartenenza e ai più recenti casi di cronaca: dal presunto sistema Liguria per arrivare poi alle proteste studentesche, sempre più violente.

Poi si è occupato dell’allarme sicurezza a Milano, dove la stazione Centrale è stata teatro di un’aggressione armata ad un poliziotto e quella più piccola di Lambrate ha visto un altro agente sparare per fermare la furia di un immigrato, già noto alle forze dell’ordine. Infine, le manifestazioni degli universitari.

Prima serata, ascolti tv del 16 maggio: vince Viola come il mare 2

Su Rai 1 Tutto per mio figlio ha conquistato 1.922.000 spettatori pari all’11.9% di share. Su Canale 5 la terza puntata di Viola come il mare 2 ha incollato davanti al video 2.375.000 spettatori con uno share del 15.1%. Su Rai2 Prey è visto da 791.000 spettatori pari al 4.5%.

Su Italia1 Red piace a 1.339.000 spettatori con uno share dell’8%. Su Rai3 lo speciale di Mario Tozzi Fuori dal Fango segna 738.000 spettatori pari al 4.1%. Su Rete4 Dritto e Rovescio totalizza un a.m. di 1.031.000 spettatori (7.8%). Su La7 Piazzapulita ottieni 980.000 spettatori e il 7.7%. Su Tv8 Casino Royale raduna 340.000 spettatori con il 2.3%. Sul Nove Comedy Match piace a 737.000 spettatori con il 4.3%.

Access Prime Time, dati del 16 maggio

Su Rai1 Cinque Minuti raccoglie 4.238.000 spettatori (22.4%) e Affari Tuoi conquista 5.202.000 spettatori pari al 25.5% di share. Su Canale5 Striscia la Notizia raccoglie 3.063.000 spettatori pari al 15%. Su Rai2 TG2 Post segna 628.000 spettatori con il 3%.

Su Italia1 NCIS – Unità Anticrimine raduna 1.229.000 spettatori con il 6.1%. Su Rai3 Il Cavallo e la Torre è visto da 1.277.000 spettatori (6.5%) e Un Posto al Sole appassiona 1.725.000 spettatori (8.4%). Su Rete4 Prima di Domani è vista da 626.000 spettatori con il 3.1%. Su La7 Otto e Mezzo ha interessato 1.674.000 spettatori (8.2%). Su Tv8 Tris per Vincere ottiene 388.000 spettatori con l’1.9%. Sul Nove Don’t Forget the Lyrics piace a 605.000 spettatori (3%).

Ascolti tv Preserale, dati del 16 maggio

Su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei 7 ha ottenuto un ascolto medio di 2.931.000 spettatori pari al 24.3% mentre L’Eredità ha coinvolto 4.059.000 spettatori pari al 27.1%. Su Canale5 Gira La Ruota della Fortuna intrattiene 1.902.000 spettatori (17%) mentre La Ruota della Fortuna ha convinto .000 spettatori (%). Su Rai2 NCIS – Unità Anticrimine piace a 419.000 spettatori (3.1%).

SWAT raccoglie 558.000 spettatori (3.3%). Su Italia1 Studio Aperto Mag Drive Up sigla 307.000 spettatori con il 2.4% e C.S.I. – Scena del Crimine raccoglie 501.000 spettatori con il 3%. Su Rai3 le news dei TGR tengono informati 2.269.000 spettatori (14.4%). A seguire Blob piace a 1.064.000 spettatori pari al 6% e La Gioia della Musica raccoglie 869.000 spettatori pari al 4.7%. Su Rete4 Terra Amara appassiona581.000 spettatori (3.3%). Su La7 Padre Brown raduna 193.000 spettatori (1.4%). Su Tv8 Celebrity Chef ha conquistato 269.000 spettatori (1.7%). Sul Nove Cash or Trash – Chi Offre di Più? è scelto da 487.000 spettatori (3.2%).