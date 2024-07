Ascolti tv del 15 luglio, Ilary Blasi conduce Cornetto Battiti Live e strega tutti

Dopo il dottorato in filosofia, decide di fare della scrittura una professione. Si specializza così nel raccontare la cronaca rosa, i vizi e le virtù dei Reali, i segreti del mondo dello spettacolo e della televisione.

Fonte: Getty Images Ilary Blasi

Ilary Blasi ha acceso la serata di lunedì 15 luglio conducendo su Canale 5 una nuova puntata di Cornetto Battiti Live, mentre Rai 1 risponde con Serena Rossi in replica con la fiction Mina Settembre 2. La battaglia degli ascolti tv è tutta per loro due.

Su Canale 5 è andato in onda il secondo appuntamento di Cornetto Battiti Live, la kermesse musicale dell’estate Mediaset. Ilary Blasi e Alvin, con la partecipazione di Rebecca Staffelli, hanno presentato The Kolors, Elodie, Emma, Annalisa, Tananai, Tony Effe, Gaia, Alessandra Amoroso, Articolo 31, Mida, Rose Villain, Renga e Nek, Gabry Ponte, Holden, Paola e Chiara, Cristiano Malgioglio, Baby K, Big Mama, ComaCose, Clara, Olly e Santi Francesi.

Su Rai 1 è tornata Serena Rossi con le replica di Mina Settembre 2, mentre Rai 2 ha trasmesso in prima visione la seconda puntata della serie Panda. Nell’episodio Il karaoke killer Lola e Panda, seguendo il caso dell’omicidio di un uomo, arrivano ad indagare sul locale di karaoke, l’Hacienda, di cui la vittima era un habitué. Su Rei 3 è andato in onda Kilimangiaro Estate.

Su Rete 4 Nicola Porro a Quarta Repubblica si è occupato dell’attentato di Donald Trump, il racconto di una nazione sotto choc con servizi e testimonianze. A seguire si ritorna sul caso Toti, dopo il no alla revoca dei domiciliari e focus sulle battaglie garantiste della sinistra.

Prima serata, ascolti tv del 15 luglio: Battiti Live vince su tutti

Su Rai 1 Mina Settembre 2 incolla al piccolo schermo 1.789.000 spettatori pari al 12.7% di share. Su Canale5 la seconda puntata di Battiti Live vince con 2.351.000 spettatori con uno share del 22% (Highlights a 798.000 e il 21.2%). Su Rai2 Panda intrattiene 546.000 spettatori pari al 3.8%.

Su Italia1 l’11° stagione di Chicago P.D. debutta ottenendo 1.015.000 spettatori pari al 7.7%. Su Rai3 Kilimangiaro Estate segna 694.000 spettatori e il 4.8%. Su Rete4 Quarta Repubblica totalizza un a.m. di 651.000 spettatori (5.9%). Su La7 100 Minuti interessa a 607.000 spettatori e il 4.4%. Su Tv8 Victoria Cabello – Viaggi Pazzeschi ottiene 247.000 spettatori con il 2%. Sul Nove Breakdown – La trappola raduna 422.000 spettatori (3%).

Access Prime Time, dati del 15 luglio

Su Rai1 Techetechetè conquista 2.569.000 spettatori (15.9%). Su Canale5 Paperissima Sprint raccoglie 2.811.000 spettatori pari al 17.4%. Su Rai2 TG2 Post raduna 674.000 spettatori (4.1%). Su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine piace a 1.225.000 spettatori (7.6%). Su Rai3 Caro Marziano è visto da 1.002.000 spettatori (6.5%) e Un Posto al Sole appassiona 1.411.000 spettatori (8.6%).

Su Rete4 4 di Sera interessa 616.000 spettatori e il 4% nella prima parte e 674.000 spettatori e il 4.1% nella seconda parte. Su La7 In Onda raccoglie 1.188.000 spettatori (7.3%). Su Tv8 4 Ristoranti arriva a 452.000 spettatori pari al 2.9%. Sul Nove Cash or Trash – Chi Offre di Più? ottiene 533.000 spettatori (3.3%).

Ascolti tv Preserale, dati del 15 luglio

Su Rai1 Reazione a Catena – L’Intesa Vincente ha ottenuto un ascolto medio di 2.187.000 spettatori pari al 23%, mentre Reazione a Catena ha coinvolto 3.087.000 spettatori pari al 25.5%. Su Canale5, in replica, The Wall – I Protagonisti ha intrattenuto 1.273.000 spettatori (14.5%), mentre The Wall ha convinto 1.894.000 spettatori (16.7%).

Su Rai2, dopo TGSport Sera (331.000 – 3.8%), N.C.I.S. Los Angeles piace a 362.000 spettatori con il 3.3% e S.W.A.T. 431.000 spettatori con il 3.1%. Su Italia1 Studio Aperto Mag sigla 366.000 spettatori (3.6%) e FBI: Most Wanted ottiene 457.000 spettatori (3.4%). Su Rai3 le news dei TGR tengono informati 2.123.000 spettatori (16.5%). A seguire Blob segna 794.000 spettatori (5.4%). Su Rete4 Terra Amara appassiona 479.000 spettatori (3.4%). Su La7 Padre Brown raduna 161.000 spettatori pari all’1.5%. Su Tv8 Celebrity Chef ha conquistato 215.000 spettatori (1.9%). Sul Nove Cash or Trash – Chi Offre di Più? è scelto da 456.000 spettatori con il 3.3%.