Ascolti tv del 13 gennaio, Giovanni Pascoli in prima serata. Gerry Scotti non cede il trono

La serata televisiva di martedì 13 gennaio Rai 1 ha mandato in onda il film Zvani – Il romanzo famigliare di Giovanni Pascoli. E Canale 5 ha risposto con una puntata di Io sono Farah.

Dopo il successo de La Preside, Rai 1 ci riprova a vincere gli ascolti con il film di Giuseppe Piccioni dedicato a Giovanni Pascoli con Federico Cesari, Benedetta Porcaroli, Liliana Bottone, Luca Maria Vannuccini e la partecipazione straordinaria di Riccardo Scamarcio e Margherita Buy.

Su Rai 2 è andato in onda Il Collegio 9, mentre su Rai 3 il film 3000 anni di attesa. Italia 1 ha dedicato la serata alla Coppa Italia con la partita Roma vs Torino. Su Rete 4 a È Sempre Cartabianca dove si è parlato del blitz di Donald Trump in Venezuela.

Su La7 a DiMartedì gli ospiti della puntata sono stati Giuseppe Conte e Pier Luigi Bersani.

Per quanto riguarda l’access prime time, Gerry Scotti con La Ruota della Fortuna non ha intenzione di cedere il trono a Stefano De Martino.

Prima serata, ascolti tv del 13 gennaio: Pascoli vince ma non convince

Su Rai 1 Zvanì – Il romanzo famigliare di Giovanni Pascoli incolla al piccolo schermo 2.304.000 spettatori pari al 14.4% di share. Su Canale5 Io Sono Farah ha conquistato 1.923.000 spettatori con uno share del 13.9%. Su Rai2 Il Collegio intrattiene 535.000 spettatori pari al 3.1%. Su Italia1 Coppa Italia – Roma-Torino incolla davanti al video 2.186.000 spettatori con l’11%. Su Rai3 Tremila anni di attesa segna 657.000 spettatori (3.4%). Su Rete4 È Sempre Cartabianca totalizza 765.000 spettatori (6.1%). Su La7 DiMartedì raggiunge 1.500.000 spettatori e il 9.4%. Su Tv8 Una principessa a Natale ottiene 605.000 spettatori (3.3%). Sul Nove Costa Concordia – Cronaca di un Disastro raduna 456.000 spettatori con il 2.8%.

Access Prime Time, dati del 13 gennaio: Gerry Scotti sempre al top

Su Rai1 Cinque Minuti interessa 4.342.000 spettatori (21%) e Affari Tuoi arriva a 5.269.000 spettatori (24.1%) dalle 20:49 alle 21:44. Su Canale5, dopo Gira La Ruota della Fortuna (4.402.000 – 20.9%), La Ruota della Fortuna raccoglie 5.456.000 spettatori pari al 25.1% dalle 20:50 alle 21:56. Su Rai2 TG2 Post è la scelta di 483.000 spettatori con il 2.2%. Su Italia1 Coppa Italia Live raduna 711.000 spettatori (3.4%). Su Rai3 Il Cavallo e la Torre è seguito da 1.111.000 spettatori (5.3%), mentre Un Posto al Sole appassiona 1.399.000 spettatori (6.4%). Su Rete4 4 di Sera raggiunge 1.065.000 spettatori e il 5.1% nella prima parte e 906.000 spettatori e il 4.1% nella seconda parte. Su La7 Otto e Mezzo conquista 1.816.000 spettatori (8.3%). Su Tv8 Celebrity Chef arriva a 553.000 spettatori e il 2.6%. Sul Nove The Cage – Prendi e Scappa raccoglie 489.000 spettatori con il 2.2%.

Ascolti tv Preserale, dati del 13 gennaio

Su Rai1 L’eredità – La sfida dei 7 ha ottenuto un ascolto medio di 3.889.000 spettatori pari al 25.7%, mentre L’Eredità ha coinvolto 4.951.000 spettatori pari al 28.5. Su Canale5 Caduta Libera – Inizia la Sfida ha intrattenuto 2.223.000 spettatori (16.4%), mentre Caduta Libera ha convinto 2.968.000 spettatori (18.3%). Su Rai2, dopo TGSport Sera (381.000 – 2.8%), 9-1-1: Lone Star conquista 332.000 spettatori con il 2.1% e 9-1-1 521.000 spettatori con il 2.7%. Su Italia1 Studio Aperto Mag sigla 562.000 spettatori (3.7%), mentre C.S.I. – Scena del Crimine segna 577.000 spettatori (3.1%). Su Rai3 le news dei TGR tengono informati 2.349.000 spettatori (13.2%). A seguire Blob segna 910.000 spettatori (4.8%), mentre Via dei Matti n° 0 sigla 819.000 spettatori (4.1%). Su Rete4 10 Minuti interessa 1.008.000 spettatori (5.9%), mentre La Promessa intrattiene 1.088.000 spettatori (5.6%). Su La7 Ignoto X raduna 253.000 spettatori pari all’1.7%. Su Tv8 4 Ristoranti conquista 407.000 spettatori (2.4%). Sul Nove, dopo Little Big Italy (269.000 – 2.1%), Cash or Trash – Chi Offre di Più? è scelto da 753.000 spettatori con il 4%.