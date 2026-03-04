Ascolti tv del 3 marzo, Sabrina Ferilli torna su Rai 1. Gerry Scotti salta

Dopo il dottorato in filosofia, decide di fare della scrittura una professione. Si specializza così nel raccontare la cronaca rosa, i vizi e le virtù dei Reali, i segreti del mondo dello spettacolo e della televisione.

Martedì 3 marzo ha debuttato Sabrina Ferilli con la seconda stagione della fiction, Gloria – Il ritorno. Dopo il successo su Canale 5 con A testa alta, adesso cerca di replicare anche su Rai 1. Ma il calcio la frena.

Canale 5 ribatte con la partita di Coppa Italia, Como-Inter. E per questo sacrifica per la prima volta dopo mesi la trasmissione che ha raccolto più share, ossia La Ruota della Fortuna. Gerry Scotti è stato così messo a riposo forzato, lasciando campo libero al suo rivale Stefano De Martino. In effetti, senza Zio Gerry, De Martino ha fatto il botto con Affari Tuoi, arrivando al 27,4%. Un risultato clamoroso.

Il resto della programmazione della prima serata ha visto su Rai 2 lo show dei The Jackal, Stasera a letto tardi e su Rai 3 Farwest. Italia 1 ha trasmesso Le Iene presentano: Inside e Rete 4 È sempre Cartabianca. Su La7 è andato in onda DiMartedì.

Prima serata, ascolti tv del 3 marzo: la Coppa Italia batte Gloria

Su Rai 1 Gloria – Il ritorno incolla al piccolo schermo 2.691.000 spettatori pari al 16.9% di share. Su Canale5 Coppa Italia – Como-Inter conquista 3.737.000 spettatori con uno share del 19.2%. Su Rai2 Stasera a Letto Tardi intrattiene 805.000 spettatori pari al 5.5%.

Su Italia1 Le Iene presentano: Inside incolla davanti al video 1.082.000 spettatori con il 9.1%. Su Rai3 FarWest segna 691.000 spettatori (4.8%). Su Rete4 È Sempre Cartabianca totalizza 628.000 spettatori (5%). Su La7 DiMartedì raggiunge 1.672.000 spettatori e il 10.8%. Su Tv8 Tutte contro lui ottiene 297.000 spettatori (1.7%). Sul Nove Cash or Trash – La Notte dei Tesori raduna 397.000 spettatori con il 2.6%

Access Prime Time, dati del 3 marzo: De Martino vola al 27,4%

Su Rai1 Cinque Minuti interessa 5.049.000 spettatori (24.3%), mentre Affari Tuoi arriva a 5.876.000 spettatori (27.4%).

u Canale5 Coppa Italia Live raccoglie .000 spettatori pari al %. Su Rai2 TG2 Post è la scelta di 617.000 spettatori con il 2.9%. Su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine raduna 1.272.000 spettatori (6%). Su Rai3 Il Cavallo e la Torre è seguito da 1.235.000 spettatori (5.9%), mentre Un Posto al Sole appassiona 1.498.000 spettatori (6.9%). Su Rete4 4 di Sera raggiunge 1.251.000 spettatori e il 6% nella prima parte e 1.206.000 spettatori e il 5.6% nella seconda parte. Su La7 Otto e Mezzo conquista 2.156.000 spettatori (9.9%). Su Tv8 Celebrity Chef arriva a 465.000 spettatori e il 2.2%. Sul Nove The Cage – Prendi e Scappa raccoglie 557.000 spettatori con il 2.6%.

Ascolti tv Preserale, dati del 3 marzo

Su Rai1 L’eredità – La sfida dei 7 ha ottenuto un ascolto medio di 3.534.000 spettatori pari al 25.1%, mentre L’Eredità coinvolge 4.860.000 spettatori pari al 27.9%. Su Canale5 Caduta Libera – Inizia la Sfida intrattiene 1.714.000 spettatori (13.7%), mentre Caduta Libera convince 2.609.000 spettatori (16.4%).

Su Rai2 Mondiali Femminili di Calcio – Italia-Svezia conquista 422.000 spettatori con il 2.9%. Su Italia1 Studio Aperto Mag sigla 488.000 spettatori (3.4%), mentre C.S.I. – Scena del Crimine segna 652.000 spettatori (3.6%). Su Rai3 le news dei TGR tengono informati 2.522.000 spettatori (14.2%). A seguire Blob segna 1.110.000 spettatori (5.7%) e Il Provinciale sigla 929.000 spettatori (4.5%). Su Rete4 10 Minuti interessa 1.186.000 spettatori (6.9%), mentre La Promessa intrattiene 1.095.000 spettatori (5.6%). Su La7 Ignoto X raduna 241.000 spettatori pari all’1.7%. Su Tv8 4 Ristoranti conquista 369.000 spettatori (2.1%). Sul Nove, dopo Little Big Italy (269.000 – 2.3%), Cash or Trash – Chi Offre di Più? è scelto da 642.000 spettatori con il 3.4%.