Ascolti tv del 3 giugno, George Clooney sfida l’Italia. Gerry Scotti resta solo

Su Rai 1 l'Italia non qualificata ai Mondiali ha giocato contro il Lussemburgo. E Canale 5 si è giocata tutto con George Clooney: gli ascolti

Dopo il dottorato in filosofia, decide di fare della scrittura una professione. Si specializza così nel raccontare la cronaca rosa, i vizi e le virtù dei Reali, i segreti del mondo dello spettacolo e della televisione.

IPA George Clooney

Anche se non la vedremo ai Mondiali, la Nazionale di calcio è scesa in campo per una amichevole contro il Lussemburgo, trasmessa su Rai 1.

Canale 5 ha provato a raccogliere più ascolti possibili con George Clooney e Julia Roberts, protagonisti della commedia Ticket to Paradise. Mentre Italia 1 ha mandato in onda un grande classico della comicità italiana, Chiedimi se sono felice, con Aldo, Giovanni e Giacomo. Su Rete 4 abbiamo ritrovato Realpolitik.

Rai 2 invece ha trasmesso l’ultima puntata di Mare Fuori 6 e Rai 3 ha mandato in onda il consueto appuntamento con Chi l’ha visto? dove sono stati trattati i casi di Paula Andrea Bran Yépez e di Claudia De Chirico. Su La7 Aldo Cazzullo ha condotto Una giornata particolare.

Nell’access prime time Gerry Scotti ha avuto campo libero. Infatti, Rai 1 ha sospeso Affari Tuoi per lasciare spazio agli Azzurri.

Prima serata, ascolti tv del 3 giugno: la Nazionale vince ma non entusiasma

Su Rai 1 la partita Lussemburgo – Italia incolla al piccolo schermo 3.995.000 spettatori pari al 21.7% di share. Su Canale5 Ticket to Paradise conquista 2.053.000 spettatori con uno share del 14.7%. Su Rai2 Mare Fuori 6 intrattiene 726.000 spettatori pari al 4.6%. Su Italia1 Chiedimi se sono felice diverte 855.000 spettatori con il 5.2%. Su Rai3 Chi l’ha Visto? segna 1.477.000 spettatori (10.2%). Su Rete4 Realpolitik totalizza 506.000 spettatori (4.4%). Su La7 Una Giornata Particolare raggiunge 1.251.000 spettatori e il 7.7%.

Su Tv8 Italia’s Got Talent – Best Of ottiene 264.000 spettatori (2.2%). Sul Nove Tutto suo padre… e anche un po’ sua madre raduna 405.000 spettatori con il 3.3%.

Access Prime Time, dati del 3 giugno

Su Canale5, dopo Gira La Ruota della Fortuna di 8 minuti (3.719.000 – 20.7%), La Ruota della Fortuna raccoglie 5.161.000 spettatori pari al 26.8%. Su Rai2 TG2 Post è la scelta di 688.000 spettatori con il 3.6%. Su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine raduna 871.000 spettatori (4.6%). Su Rai3 Un Posto al Sole appassiona 1.465.000 spettatori (7.6%).

Su Rete4 4 di Sera News raggiunge 905.000 spettatori e il 5.1% nella prima parte e 769.000 spettatori e il 4% nella seconda parte. Su La7 Otto e Mezzo conquista 1.549.000 spettatori (8.2). Su Tv8 Celebrity Chef arriva a 321.000 spettatori e l’1.7%. Sul Nove Cash or Trash – Chi Offre di Più? raccoglie 594.000 spettatori con il 3.1%.

Ascolti tv Preserale, dati del 3 giugno

Su Rai1 L’eredità – La sfida dei 7 ha ottenuto un ascolto medio di 2.363.000 spettatori pari al 23.1%, mentre Reazione a Catena coinvolge 3.497.000 spettatori pari al 25.8%. Su Canale5 Avanti il Primo intrattiene 1.461.000 spettatori (16%), mentre Avanti un Altro convince 2.179.000 spettatori (17.8%). Su Rai2, dopo TGSport Sera (304.000 – 3.4%), F.B.I. conquista 384.000 spettatori con il 3.3% nel primo episodio e 543.000 spettatori con il 3.5% nel secondo episodio.

Su Italia1 Studio Aperto Mag sigla 369.000 spettatori (3.3%), mentre Hawaii Five-0 è seguito da 568.000 spettatori (3.7%). Su Rai3 le news dei TGR tengono informati 2.045.000 spettatori (14.5%). A seguire Blob segna 792.000 spettatori (4.8%) e Tribù sigla 892.000 spettatori (5.1%). Su Rete4 10 Minuti interessa 808.000 spettatori (6.2%), mentre La Promessa intrattiene 941.000 spettatori (5.9%). Su La7 Ignoto X raduna 264.000 spettatori pari al 2.4%. Su Tv8 4 Ristoranti conquista 310.000 spettatori (2.1%). Sul Nove, dopo Little Big Italy (216.000 – 2.6%), Cash or Trash – Chi Offre di Più? è scelto da 429.000 spettatori con il 2.9%.