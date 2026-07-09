Un posto al sole, le anticipazioni del 10 luglio 2026: la proposta di Alberto che sblocca Anna

Ufficio stampa Rai Alberto, "Un posto al sole"

Torna l’appuntamento del venerdì sera con Un posto al sole, la storica soap di Rai 3 che accompagna il pubblico dal 1996 e continua a essere uno dei titoli più amati della rete. Alle 20.50 ritroviamo i protagonisti della serie ambientata a Napoli, città che fa da cornice alle storie girate e prodotte da Rai Fiction, Fremantle e dal Centro di Produzione Rai partenopeo. Ecco le anticipazioni di venerdì 10 luglio 2026.

Nella puntata precedente del 9 luglio 2026

Nella puntata di giovedì 9 luglio abbiamo lasciato i protagonisti di Un posto al sole così. Alberto riesce a farsi dire da Anna dove si trova e, contro la sua volontà, parte per raggiungerla. Nel frattempo Eduardo cerca faticosamente di rigare dritto, mentre Clara è ancora ignara di quanto è successo. Rosa si sente sempre più in colpa nei confronti dell’amica e fatica a tacerle la verità. Dopo la sfuriata contro Fausto e Lorenza, informata dei fatti, Silvia decide di parlare con Diego, offrendogli il suo aiuto.

Anticipazione della puntata del 10 luglio 2026

Gianluca, ignaro, si gode una serata leggera con Rossella e Nunzio; intanto Alberto riesce ad allentare le difese di Anna facendole una proposta per superare insieme i suoi fantasmi. Grazie a Silvia, Diego ritrova un minimo di serenità, mentre Raffaele lo convince comunque ad allontanarsi per un po’ da Lorenza. L’imminente seduta di Bice e Sergio con il sessuologo Del Toro contagia Mariella, che finisce per fare un sogno dagli esiti tanto inaspettati quanto divertenti; nello studio, intanto, Bice e Massaro attendono il vero Del Toro.

Un posto al sole va in onda dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50. Leggi le anticipazioni dal 6 al 10 luglio